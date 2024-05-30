  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 16:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手媽媽丨41歲文凱玲陀龍B預計7月底「卸貨」　幸福準媽媽：每次BB郁都會同佢傾偈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

文凱玲陀龍B將「升呢」做媽媽。

曾參演《一舞傾城》、《狀王之王》的「星女郎」文凱玲（Connie）在今年3月14日「白色情人節」與圈外男友Jason結婚。而文凱玲「升呢」為人妻後，又將再「升呢」做媽媽。

現年41歲的Connie近日拍孕照留念，稱：「知道有咗嘅時候覺得好幸運，畢竟喺醫生眼中已經係超高齡產婦，產檢嘅時候唔同嘅醫生同護士知道係自然懷孕都會話好難得。」

娛圈有喜丨文凱玲白色情人節嫁圈外男友　 金豬龍鳳鈪掛滿身勁富貴

點擊圖片放大
+8
+7

文凱玲陀B沒特別戒口

雖然被視為「超高齡產婦」，但陀住龍B已8個月的Connie直言：「大肚冇特別戒口，亦冇咩禁忌，已經8個月一直好忙，開頭係工作，之後籌備婚禮然後忙住搬屋。忙起上嚟好多時會唔記得自己大住個肚，成日俾身邊嘅人叫我唔好行得咁快！」

現在尚未「卸貨」，但這位準媽媽摸住孕肚已經母愛滿溢，稱：「BB係肚裏面好活躍，成日都覺得佢好似游緊水，之前係自由式，最近變咗蝶式。而家隔住個肚都見到佢郁緊。每次BB郁，我都會同佢傾吓偈，老公亦都好鍾意摸住個肚，BB一郁佢就會笑得好開心。」她透露，預產期在7月月底，並待BB出世後才改名。

最新影片要求：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

娛圈有喜丨文凱玲白色情人節嫁圈外男友　 金豬龍鳳鈪掛滿身勁富貴
10:09 2024/03/15
娛圈有喜丨文凱玲白色情人節嫁圈外男友　 金豬龍鳳鈪掛滿身勁富貴
娛圈有喜丨文凱玲密鑼緊鼓籌備下月婚禮　與未婚夫西貢拍婚紗照：進入直路喇！
11:53 2024/02/28
娛圈有喜丨文凱玲密鑼緊鼓籌備下月婚禮　與未婚夫西貢拍婚紗照：進入直路喇！
娛圈有喜丨文凱玲下月將與外籍男友成婚　 過大禮豪晒12對龍鳳鈪
16:41 2024/02/05
娛圈有喜丨文凱玲下月將與外籍男友成婚　 過大禮豪晒12對龍鳳鈪

你可能感興趣

娛圈有喜丨文凱玲白色情人節嫁圈外男友　 金豬龍鳳鈪掛滿身勁富貴
10:09 2024/03/15
娛圈有喜丨文凱玲白色情人節嫁圈外男友　 金豬龍鳳鈪掛滿身勁富貴
娛圈有喜丨文凱玲密鑼緊鼓籌備下月婚禮　與未婚夫西貢拍婚紗照：進入直路喇！
11:53 2024/02/28
娛圈有喜丨文凱玲密鑼緊鼓籌備下月婚禮　與未婚夫西貢拍婚紗照：進入直路喇！
娛圈有喜丨文凱玲下月將與外籍男友成婚　 過大禮豪晒12對龍鳳鈪
16:41 2024/02/05
娛圈有喜丨文凱玲下月將與外籍男友成婚　 過大禮豪晒12對龍鳳鈪
文凱玲 娛樂人物職業 演員 電影 電視劇 新手爸媽

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神