新手媽媽丨41歲文凱玲陀龍B預計7月底「卸貨」　幸福準媽媽：每次BB郁都會同佢傾偈

▲ 文凱玲陀龍B將「升呢」做媽媽。

曾參演《一舞傾城》、《狀王之王》的「星女郎」文凱玲（Connie）在今年3月14日「白色情人節」與圈外男友Jason結婚。而文凱玲「升呢」為人妻後，又將再「升呢」做媽媽。

現年41歲的Connie近日拍孕照留念，稱：「知道有咗嘅時候覺得好幸運，畢竟喺醫生眼中已經係超高齡產婦，產檢嘅時候唔同嘅醫生同護士知道係自然懷孕都會話好難得。」

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文凱玲陀B沒特別戒口

雖然被視為「超高齡產婦」，但陀住龍B已8個月的Connie直言：「大肚冇特別戒口，亦冇咩禁忌，已經8個月一直好忙，開頭係工作，之後籌備婚禮然後忙住搬屋。忙起上嚟好多時會唔記得自己大住個肚，成日俾身邊嘅人叫我唔好行得咁快！」

現在尚未「卸貨」，但這位準媽媽摸住孕肚已經母愛滿溢，稱：「BB係肚裏面好活躍，成日都覺得佢好似游緊水，之前係自由式，最近變咗蝶式。而家隔住個肚都見到佢郁緊。每次BB郁，我都會同佢傾吓偈，老公亦都好鍾意摸住個肚，BB一郁佢就會笑得好開心。」她透露，預產期在7月月底，並待BB出世後才改名。

最新影片要求：陳浩民專訪

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