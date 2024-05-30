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家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」　劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？

娛樂

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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阿佘喊戲冇得輸！

由佘詩曼、林峯、羅子溢、羅嘉良、許紹雄、梁靖琪等主演的熱播劇《家族榮耀之繼承者》，自播出後收視反應非常好，難怪阿佘及阿峯都被封為「無綫收視福將」。

家族榮耀之繼承者丨傳《家族3》開拍 

今日（30日）有報道指傳《家族榮耀》幕後班底已準備就緒，為開拍《家族》系列第3部曲《家族榮耀之復仇聯盟》做足準備。

而且，有消息指《家族3》或有可能於年中開鏡，且繼續赴馬來西亞取景。監製梁家樹接受傳媒訪問直言故事只屬初步階段，還有很多細節需要修改。

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家族榮耀之繼承者丨楊茜堯加入鬥戲？  「現代版宮心計」

有份參與上兩輯的羅子溢則表示有聽聞開第3輯，不過亦不太清楚細節，又表示很想再與阿佘鬥戲，更想太太楊茜堯一起加入。

據知，《家族3》將承襲上兩輯的核心精髓，集中豪門之間橫跨兩代的恩怨轇轕，故事將圍繞坐擁千億資產、以房地產為支柱業務的集團女繼承人，又要面對內部紛爭及外來挑戰，被喻為「現代版宮心計」！

當年阿佘與茜堯在《宮心計》合作，兩個大鬥演技，最高收視更有50點，若果她們再度合作，必定令人期待。

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家族榮耀之繼承者丨暫不接女強人角色

不過早前阿佘接受內地媒體訪問，親口表明暫時不會再接女強人的角色，皆因她近年3部作品也是女強人角色，因此她認為已經沒有太大新鮮感，很難再有大變化，會選擇拍攝其他題材。

所以若阿佘參演《家族3》，看來角色上對其而言要有新的突破，才會考慮接拍。

阿佘近日受訪時表示暫時不想再做女強人角色。

家族榮耀之繼承者丨阿佘大展喊功

另外，昨晚（5月29日）播出一集談到飾演阿佘爺爺的劉江離世，愛錫爺爺的阿佘，在醫院得悉消息時，再展現拿手的「層遞式喊功」，情緒表情演繹得非常細膩，令人看得動容。

之後，在墳場那一幕，阿佘對爺爺離世的不捨，淚水湧上眼眶凝著，不少粉絲表示看得心痛，更指阿佘的喊功冇得輸，更笑言她是「淚之女王」。

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