教評專欄｜初探內地發展脈搏反思領導工作 基灣(愛蝶灣)校長：借鑒內地教育經驗發展

▲ 「2024香港中小學校長領導進深班」為資深的中小學校長提供專業領導培訓，讓他們深入瞭解內地發展以及培養人才的策略，以提升國家意識和專業能力，帶領學校和業界因應社會的需求與時並進，創新發展。

作為一位校長，能夠獲邀參加由香港教育局與復旦大學、勵進教育中心和中遠海運控股股份有限公司合辦的「2024香港中小學校長領導進深班----上海學習團」，實在是一個寶貴的機會。在四月下旬短短六天的學習經歷，讓一眾校長獲益良多，不僅拓展了視野，也深深反思了作為校長的使命與責任。我們深深體會到要引領學生認識國家，為國家的發展作出貢獻，我們校長首先要以身作則，不斷充實自己，才能更好地擔起教書育人的重任。

頂尖學府進行學習

復旦大學素負盛名，是國家培養高素質創新人才的搖籃，能夠在此環境學習，不單是難得的專業發展機會，讓我們更深瞭解國家教育政策及AI時代的教育發展。通過這次學習，大家進一步認識到，教育是強國之本，科技興國、人才興國都離不開良好的教育基礎。作為校長，帶領學校的教師，不僅要傳授知識技能，更要致力於學生的人格培養和文化傳承。只有我們自身德行修養到位，才能真正發揮教書育人的神聖使命。

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認識優秀企業家精神

今次旅程能夠與多間企業管理層交流，亦能有機會了解上海真愛夢想公益基金會及喜馬拉雅科技有限公司等機構的成功營運策略，領導人如何高瞻遠矚、勇於嘗試，最終達至回饋社會，貢獻國家。在參觀上海海事大學、南通中速川崎造船廠、中國商用飛機有限責任公司等企業時，大家都感受到了中國高科技實力的快速進步。一艘艘高科技的商用飛機和貨櫃輪，無一不彰顯著中國的創新實力和製造實力，背後全賴很多優秀的領導，帶領整個企業邁向卓越的目標，排除萬難，令人佩服。讓我們反思在校長的工作，有沒有這份勇氣去突破困難，帶領學校為更高的理想而奮鬥？

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滬港教育領袖專業交流

此外，與上海校長會談，也讓我們思考如何借鑒內地的教育經驗，為香港的教育事業發展做出貢獻。上海學校一般規模較香港學校龐大，他們的校長學識豐富，視野遠大，但仍秉持着謙遜的態度，主動向我們提問，希望多了解香港的教育發展。事實上，香港的教育制度在師資培養、學校管理等方面都有很多值得內地學習的地方，兩地校長能互相借鏡，因此我們應該繼續發揮香港的獨特優勢，積極參與到國家「科教興國」的偉大事業之中，培養更多德才兼備、有擔當、有視野的新一代香港人。

領袖精神進深與啟發

這次旅程充實而難忘，有幸能觀摩上海企業，與領袖及資深校長交流，他們情智兼備，愛國愛民、敢於變革的領袖風範，非常值得我們學習，另外香港校長們連日的相處，在每一次的參觀過程中，我們都熱烈分享個人體會，這些互動過程亦都豐富了我們的閱歷。誠盼我們能把這些滿滿的收獲帶回學校，與師生分享所見所聞，與他們一起用心耕耘，持續進步，為香港教育的未來發展貢獻自己的一份力量。

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