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台灣旅遊｜台北大稻埕夏日節7.17開始　4場大型煙花表演浪漫過七夕

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 4 小時前

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熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

近近地快閃台北是不少香港人Weekend放鬆的選擇，嚟緊7至8月台北更有「大稻埕夏日節」，舉行一連四場海上煙花Show，打卡必去！

大稻埕碼頭貨櫃市集是近年台北的新景點，因擁無敵海景，更設一系列的異國美食攤位，美國、日本、墨西哥、巴西等地的菜式通通都有，如肉醬薯條、串燒、大阪燒，可以Chill住邊食邊打卡！每逢黃昏，都有不少人坐在海邊嘆一整片黃昏美景，非常寫意。

今次「大稻埕夏日節」由7月17日開始，為期一個月。其中最吸引的莫過於4場海上煙花Show，於每個星期三8:30pm準時開始。而為慶祝今年七夕，8月10日更加碼舉辦大型煙花匯演。計劃8月遊台的朋友，記得Mark期同另一半浪漫慶七夕！

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大稻埕夏日節

日期：7月17至8月10日
地點：大稻埕碼頭貨櫃市集

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