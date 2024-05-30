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靚媽精明眼｜$78燒賣放題回歸　45分鐘任食11款口味+必吃全新奶油麻辣燒賣

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

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The Hidden Table $78燒賣放題回歸！限時45分鐘任食11款口味。

【靚媽精明眼/燒賣放題/燒賣/放題任食/The Hidden Table】燒賣迷注意！上年小店「The Hidden Table」推出燒賣放題後大受港人歡迎，預約長期爆滿，可謂「一食難求」！近日小店宣佈再次推出燒賣放題，更換上全新餐單，提供11款燒賣任食！有興趣的大家要把握機會，趁早預約！

燒賣放題｜$78燒賣放題任食

位於紅磡的The Hidden Table近日宣佈由5月25日起，推出為期1個月的燒賣放題，今次更換上全新餐單，有11款不同口味的燒賣提供，包括店主最推薦的奶油麻辣燒賣、櫻花蝦魚肉燒賣、沙嗲牛肉燒賣、炸紫菜魚肉燒賣等等。在限時45分鐘內，每位付$78便可任食各款口味的燒賣，每人每次只可點兩款口味的燒賣各8粒，食完再點。

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燒賣放題｜11款燒賣口味

今次燒賣放題提供的11款口味分為蒸、炸兩種，口味如下：

  • 櫻花蝦魚肉燒賣
  • 奶油麻辣魚肉燒賣
  • 日式豬肉燒賣
  • 沙嗲牛肉燒賣
  • 泰式魚肉燒賣
  • 大阪風素燒賣
  • 炸大阪魚肉燒賣 
  • 炸避風塘魚肉燒賣
  • 炸珍珍豬肉燒賣
  • 炸泰式牛肉燒賣
  • 炸紫菜魚肉燒賣
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Hidden Table燒賣放題
地址：紅磡必嘉街97號
燒賣放題日期：即日起至6月25日
營業時間：星期一至日12:30pm-3:00am
預訂方法：

  • 官方Instagram報名【按此
  • 現場Walk in

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