癌症殺手︱57歲女子患乳癌末期與家人看海平靜「安樂死」　生前最後受訪：我很幸運

▲ 57歲女子患乳癌末期與家人看海平靜「安樂死」，生前最後受訪：我很幸運。

【乳癌／癌症／安樂死／乳癌症狀／乳癌自測】在生命最後時光選擇有尊嚴地離世，是一件幸福的事。英國一名57歲女子身患末期乳癌，她最終決定在家人陪伴下平靜地在海邊看日落後，接受「安樂死」離世。而她在生前最後一次受訪時坦言，能以這方式離去「非常幸運」。

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綜合外媒報道，57歲英國女子Tracy Hickman，在2019年3月經常規乳房X光檢查，被診斷出患有乳腺癌。儘管她在確診後進行了手術和化療，但至2022年11月，在MRI檢查中仍顯示她體内有2個腫瘤；隨後進行的PET掃描，還發現有更多腫瘤已擴散到她的肺部、胸壁、淋巴結和脊椎。至2023年3月，醫生在Tracy的大腦中發現了數十個腫瘤，宣判她可能只剩下3個月的生命。

平靜選擇「安樂死」

Tracy被宣告生命進入倒數後，便計劃了人生最後一天該如何度過，她決定在5月22日前往紐西蘭一處海灘，希望在朋友和家人陪伴下結束自己的生命。

在此2週前，她告訴紐西蘭廣播員Dom Harvey，希望自己在前往海灘當日的早餐能吃最喜愛的朱古力，然後和​​所愛的人一起去海灘聽海浪聲，看著大海注射完剩下的藥物，然後平靜離世。Tracy坦言，雖有另一種選擇是再活幾個月，卻要在不確定情況下痛苦地死亡。而她選擇掌控自己如何死去：

離它（死亡日期）越近，我的感覺就越平靜。我很抱歉給我的家人帶來了痛苦…… 讓我以這種方式獲得巨大的解脫，我感到很榮幸。在過去的幾個月裡，我已經告別了很多人——有多少人在去世時還有機會這樣做？我只是覺得自己很幸運能夠處於現在的位置。

而紐西蘭廣播員Dom Harvey在5月22日發佈的Instagram帖文中表示，Tracy已在當日安詳地離世：

她在陽光下的海灘上，周圍都是她所愛的人。這正是她想要的。能夠分享她的故事是我的榮幸。

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生前致力於英國推動「安樂死」合法化

恰於2019年，紐西蘭推出了《生命終結選擇法》（End of Life Choice Act），允許18歲以上成年人在罹患絕症、生命只剩下6個月的情況下實施「安樂死」，法例於2021年生效。不過，殘疾人士、心理疾病患者、高齡族群除外。

而Tracy在罹患乳癌後，致力於尚未「安樂死」合法化的英國，大力提倡該法例，甚至公開肯定紐西蘭的做法。她在給英國政界人士的一封信中說：

看看紐西蘭所做的事情。人們非常關注生命權，但人們應該有和平、溫和死亡的權利。

乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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自我乳房檢查方法

據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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