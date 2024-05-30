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女人自強丨 丈夫外遇風水師指點家中有「污糟嘢」 富太擺陣半年仍睡不安寧點自救？

家事百科

發布時間： 5 小時前

最後更新： 4 小時前

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丈夫外遇，富太擺陣半年仍擊不退小三。

講到風水這回事。日前我一個朋友來電說，她那一位曾經被我指點過「迷津」的朋友，已經「一天光晒」喇，特意請我朋友代她多謝我。事情是這樣旳，就稱她為富太吧！

一年多前，富太非常不快樂，鑽牛角尖。在鄰居介紹下請了一位師傅來家裏睇風水，師傅告訴她，家裏有「污糟嘢」，並作了一陣法驅鬼，然後教她在門外掛一大串東西以驅邪，並說今後會相安無事。

半年過去了，她丈夫依然與小三在一起，她自己的胃痛、頭痛、睡不寧仍然繼續。她覺得再這樣下去，遲早會生頑疾，於是對着我朋友哭訴。

朋友問我，可否到她家去「開解」她，我答應了，雖然三唔識七，但我好想知道這位養尊處優的富太，家裏是否真有「污糟嘢」，同時，也本着一點正義感，看看是否有哪一方面可以幫上忙。

約了一個大晴天接近黃昏的時間，跟着朋友到富太那三千多呎的家開眼界，站在大門入口處，果然看見大閘一角掛了一大串銅錢葫蘆等物。

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雙目無神，頭髮乾枯，頂着一個肚腩的富太，十分熱情地招呼我們。我環顧了一下客廳和四周，說道：「這間屋本身應該好乾淨喎。」然後，笑問她：「你聽過財不入髒門沒有？」這裏所指的「財」，不單指字面意義上的錢財，而是福氣和運氣。

我對她直言，指她沒有好好愛護這所房子，而是任由「它」污糟髒亂，建議她與幫傭一起重拾房子的整潔，讓它重現明亮，把傢俬和位置來個大挪移，把多餘的椅凳桌子送給有需要的機構，在幽暗的角落放置燈飾，窗簾重新裝置。除非能夠每一刻都注重地氈的清潔，否則不要在地板鋪上地氈（這往往是藏污納垢的地方）。

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此外，廁所是一屋之心臟，一定要乾潔明亮，不要滿掛毛巾、髒衣等物品。睡房是睡覺休息的地方，不是雜架攤，氣味要乾淨清新，不宜在當眼處放置籃子、箱子一類的東西。至於廚房，不必我教了吧！富太點點頭，表示明白。

其實，只要肯用點心思，人人都是室內設計師。大門外不要再掛那些讓人看了不舒服的東西了，當你對住宿環境有要求，對自己的外觀一律有要求，自然企理漂亮，笑容滿面。那小三？那能敵得過你的強勢？

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撰文 : 李韡玲

風水師 夫妻之道 風水

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