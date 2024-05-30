  • 29°C
香港時間 : 2024531日 (Fri) 13:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

流感食療｜流感持續幼童重症個案頻現 營養師推介早午餐餐單鞏固免疫力餐單

兒童健康

撰文： 吳霆俊

發布時間： 24 小時前

最後更新： 52 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

小朋友於不同歲數對5大食物組別（穀物、肉類、奶類、蔬菜、水果）的份量都不同，家長宜先參考資料再準備餐膳。（iStock圖片）

甲型流感高峰期持續，至近日仍未有回落迹象。小朋友作為高危族群之一，感染後更有機會出現併發症危害生命，使家長十分擔心。面對甲流威脅，除了保持衞生、做足防疫措施，調整飲食亦有助鞏固免疫力，抵禦病毒侵襲，立即交由營養師講解。

保持均衡飲食，對維持健康十分重要。註冊營養師梁穎恩（Bonnie）指，小朋友可透過補充微量元素及維他命來鞏固免疫力，她為各家長歸納以下各種剖析功效並建議相關食材：

功效：有助維持身體代謝功能，並調控不同免疫細胞，對促進免疫系統正常運作十分重要。若缺乏鋅，有機會使免疫力變差、傷口癒合速度變慢。

常見食材：牛奶及奶類製品、牛肉、小麥胚芽等。

功效：可調節免疫系統反應，減緩體內發炎反應，對免疫系統十分重要。

常見食材：三文魚、蝦、雞肉、巴西堅果等。

  • 蛋白質

功效：幫助對抗細菌病毒，修補組織。

常見食材：多數來自肉類或奶類，另有植物性蛋白質如豆類、果仁。

  • 維他命A

功效：對生長發育和免疫力非常重要，同時可保持鼻子和喉嚨黏膜組織完整且濕潤，增強抵禦外來細菌的能力。

常見食材：南瓜、紅蘿蔔、西蘭花、番茄、菠菜等。

  • 維他命C

功效：保護細胞健康、提升免疫力、抗發炎，尤其可減少或預防患上呼吸道疾病的風險，也對復元有幫助。

常見食材：橙、奇異果、紅黃椒等。

最新影片推介

童學園
星二代學校｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」
  • 維他命D

功效：激活免疫系統，維持其正常運作，防止細菌和病毒侵襲身體。

常見食材：三文魚、蛋黃等。

  • 維他命E

功效：提升免疫力，減少心血管疾病或腦中風風險，保護心臟健康。

常見食材：牛油果、杏仁、橄欖油等。

留意食材配搭和煮法

一餐最好有齊穀物、肉及菜，Bonnie建議家長選擇兩種顏色或以上的蔬菜，因不同顏色的蔬菜所含的營養素亦不同。紅色蔬果含茄紅素、維他命C，綠色蔬菜則含葉黃素、鐵質等，多顏色配搭可為小朋友補充多元化營養。另可選擇全穀物，如加較腍身的小米和藜麥於白飯之中，小朋友易入口之餘，能攝取的營養素也更多。

煮法方面，少油快炒能保留更多營養。Bonnie另提醒部分食材需配搭進食，方能確保營養能充分吸收。如維他命A需配合油脂類食物來吸收，番茄、紅蘿蔔含豐富維他命A，生吃未必能吸收最多營養，若加橄欖油、牛油果油炒熟進食，或配搭堅果、牛油果一起吃，維他命A就會更容易被吸收。而番茄亦應煮熟才吃，以達最佳營養吸收效果。

食營養補充品可以嗎？

一般而言，小朋友飲食不均衡方會建議攝取營養補充劑。Bonnie指，因過量吸收營養有機會影響小朋友發展，而脂溶性維他命A、D、E、K中，維他命A會儲存於體內脂肪，攝取過多會影響肝臟。故家長如欲為子女選購營養補充品，應先詢營養師意見。

鞏固免疫力餐單推介

早餐︰ 牛奶黑芝麻麥皮，可加半條香蕉；
午餐︰蕃茄三文魚意粉配芝士西蘭花；
晚餐︰三色椒炒牛肉（灑上白芝麻）配小米飯

*建議湯水︰紅菜頭粟米紅蘿蔔腰果湯或南瓜洋蔥粟米紅小扁豆湯

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

飲食攻略︱流感肆虐新冠感染個案攀升　中醫師拆解慢性咳嗽4類人推薦益肺藥材驅散邪氣
16:54 2024/05/16
飲食攻略︱流感肆虐新冠感染個案攀升　中醫師拆解慢性咳嗽4類人推薦益肺藥材驅散邪氣
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？　醫生拆解高危人士+5預防方法
11:38 2024/05/29
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？　醫生拆解高危人士+5預防方法
止咳法｜感冒痊癒仍咳極唔斷尾？　中醫師分析5大坊間止咳法宜忌【內附食譜】
17:42 2024/05/22
止咳法｜感冒痊癒仍咳極唔斷尾？　中醫師分析5大坊間止咳法宜忌【內附食譜】

你可能感興趣

飲食攻略︱流感肆虐新冠感染個案攀升　中醫師拆解慢性咳嗽4類人推薦益肺藥材驅散邪氣
16:54 2024/05/16
飲食攻略︱流感肆虐新冠感染個案攀升　中醫師拆解慢性咳嗽4類人推薦益肺藥材驅散邪氣
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？　醫生拆解高危人士+5預防方法
11:38 2024/05/29
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？　醫生拆解高危人士+5預防方法
止咳法｜感冒痊癒仍咳極唔斷尾？　中醫師分析5大坊間止咳法宜忌【內附食譜】
17:42 2024/05/22
止咳法｜感冒痊癒仍咳極唔斷尾？　中醫師分析5大坊間止咳法宜忌【內附食譜】
流感 食療湯水 營養師 營養素 育嬰指南 維他命

最高瀏覽

天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
天氣預報｜中央氣象台揭風暴路徑　天文台下午5時40分發一號波
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月31日 時間12:05）
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
仁濟女童心臟驟停｜女童爸爸晚上向警方報案　稱女兒曾被掩埋至枕頭或致窒息
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
超級細菌｜5旬婦突發燒40℃以為感冒　高燒3日不退入ICU一周後病逝【拆解超級細菌】
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎
飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎