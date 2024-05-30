流感食療｜營養師推介幼童鞏固免疫力餐單　籲家長為子女補充6大營養素防疫

▲ 小朋友於不同歲數對5大食物組別（穀物、肉類、奶類、蔬菜、水果）的份量都不同，家長宜先參考資料再準備餐膳。（iStock圖片）

甲型流感高峰期持續，至近日仍未有回落迹象。小朋友作為高危族群之一，感染後更有機會出現併發症危害生命，使家長十分擔心。面對甲流威脅，除了保持衞生、做足防疫措施，調整飲食亦有助鞏固免疫力，抵禦病毒侵襲，立即交由營養師講解。

保持均衡飲食，對維持健康十分重要。註冊營養師梁穎恩（Bonnie）指，小朋友可透過補充微量元素及維他命來鞏固免疫力，她為各家長歸納以下各種剖析功效並建議相關食材：

鋅

功效：有助維持身體代謝功能，並調控不同免疫細胞，對促進免疫系統正常運作十分重要。若缺乏鋅，有機會使免疫力變差、傷口癒合速度變慢。

常見食材：牛奶及奶類製品、牛肉、小麥胚芽等。

硒

功效：可調節免疫系統反應，減緩體內發炎反應，對免疫系統十分重要。

常見食材：三文魚、蝦、雞肉、巴西堅果等。

▲ 南瓜、紅蘿蔔、番茄含豐富維他命A，可保持鼻子和喉嚨黏膜組織完整且濕潤，鞏固抵禦外來細菌的能力。（iStock圖片）

蛋白質

功效：幫助對抗細菌病毒，修補組織。

常見食材：多數來自肉類或奶類，另有植物性蛋白質如豆類、果仁。

維他命A

功效：對生長發育和免疫力非常重要，同時可保持鼻子和喉嚨黏膜組織完整且濕潤，增強抵禦外來細菌的能力。

常見食材：南瓜、紅蘿蔔、西蘭花、番茄、菠菜等。

維他命C

功效：保護細胞健康、提升免疫力、抗發炎，尤其可減少或預防患上呼吸道疾病的風險，也對復元有幫助。

常見食材：橙、奇異果、紅黃椒等。

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維他命D

功效：激活免疫系統，維持其正常運作，防止細菌和病毒侵襲身體。

常見食材：三文魚、蛋黃等。

維他命E

功效：提升免疫力，減少心血管疾病或腦中風風險，保護心臟健康。

常見食材：牛油果、杏仁、橄欖油等。

▲ 註冊營養師梁穎恩（Bonnie）指，高溫快炒雖然會使大部分維他命C流失，但家長無需過份擔心，因一般進食水果已能補充足夠的維他命C。（被訪者提供）

留意食材配搭和煮法

一餐最好有齊穀物、肉及菜，Bonnie建議家長選擇兩種顏色或以上的蔬菜，因不同顏色的蔬菜所含的營養素亦不同。紅色蔬果含茄紅素、維他命C，綠色蔬菜則含葉黃素、鐵質等，多顏色配搭可為小朋友補充多元化營養。另可選擇全穀物，如加較腍身的小米和藜麥於白飯之中，小朋友易入口之餘，能攝取的營養素也更多。

▲ （iStock圖片）

煮法方面，少油快炒能保留更多營養。Bonnie另提醒部分食材需配搭進食，方能確保營養能充分吸收。如維他命A需配合油脂類食物來吸收，番茄、紅蘿蔔含豐富維他命A，生吃未必能吸收最多營養，若加橄欖油、牛油果油炒熟進食，或配搭堅果、牛油果一起吃，維他命A就會更容易被吸收。而番茄亦應煮熟才吃，以達最佳營養吸收效果。

食營養補充品可以嗎？

一般而言，小朋友飲食不均衡方會建議攝取營養補充劑。Bonnie指因過量吸收營養有機會影響小朋友發展，而脂溶性維他命A、D、E、K中，維他命A會儲存於體內脂肪，攝取過多會影響肝臟。故家長如欲為子女選購營養補充品，應先詢營養師意見。

▲ 家長備餐時需注意煮法和食材配搭，如番茄、紅蘿蔔等含維他命A的食物需配搭油脂類食物如堅果、牛油果，方能有助吸收。（iStock圖片）

鞏固免疫力餐單推介

早餐︰ 牛奶黑芝麻麥皮，可加半條香蕉；

午餐︰蕃茄三文魚意粉配芝士西蘭花；

晚餐︰三色椒炒牛肉（灑上白芝麻）配小米飯

*建議湯水︰紅菜頭粟米紅蘿蔔腰果湯或南瓜洋蔥粟米紅小扁豆湯

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