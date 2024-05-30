尿袋爆炸｜女學生自修期間突聞書包傳出「砰」一聲　驚見尿袋自燃爆炸極驚險【附安全使用貼士】

▲ 內地一名女學生自修期間突然聽見書包傳出聲響，驚見充電器自燃爆炸。

【充電器／尿袋／手機充電／自燃／爆炸】手機充電要注意安全！內地一名女學生在自修期間，突然聽到書包傳出「砰」一聲，回頭驚見「尿袋」自燃爆炸，並燒著整個書包，非常驚險。

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事主周三（29日）在社交平台「小紅書」上分享圖文，表示自己事發時正在自修，並將個人物品放置在旁邊的位置上，不料卻突然聽見「砰」的聲響，轉頭一看竟發現俗稱「尿袋」的外置充電器自燃爆炸，連帶書包亦一同著火，「火立刻竄了出來」。

▲ 事主自修期間突然聽見「砰」一聲，回頭驚見外置充電器自燃爆炸，連同書包一起著火。（小紅書圖片）

▲ 事件無人受傷，但事主的書包和證件等個人物品全部被燒毀。（小紅書圖片）

她見狀馬上向老師求助，所幸最後成功將火撲滅，事件亦無人受傷，但事主的書包及證件等物品就全數燒毀，化為灰燼。

火勢沒有很大，但我的書包燒得一乾二淨，重要的證件也沒了。

從照片可見，起火範圍並不算大，但事主的整個書包都被燒著，背帶亦疑似被燒成碎片掉到地上，場面頗為驚險。而放置書包的座位雖然未受波及，不過亦有一部分被燻至灰黑色，書包的殘骸散落在椅子和地板上。

事主表示，自己的充電器已購買3年，事發前「一直很耐用」，對意外起因十分不解，「怎麼突然就自燃了？」，並在留言區透露打算向廠商索取賠償。

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