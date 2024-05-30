  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港產跳舞明星Tsoul成亞洲區冠軍　衝出香港遠征捷克望成世界冠軍

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

Tsoul贏得《SDK ASIA Funkstyle 2 on 2》 亞洲區冠軍。

為推動香港跳舞文化走上追夢之旅，今年初出道的跳舞明星田曜誠（Tsoul），為追夢一路以來努力不懈，不停學習、不停挑戰，最近更參與舞蹈界盛事《SDK》比賽，並贏得《SDK ASIA Funkstyle 2 on 2》 亞洲區冠軍，於7月與隊友一齊遠赴捷克參加決賽，向世界冠軍進發。

Tsoul學舞多年並一路參與大大小小的舞蹈比賽，以令自己舞界大開，用自身力量代表香港，推動香港跳舞文化，Tsoul說：「《SDK》跳舞比賽係國際舞蹈盛事，每年都好多人慕名而去，自己啱啱學跳舞時都好憧憬想去參加，今次我好開心！我贏咗亞洲賽區，代表香港出賽，如果我final贏咗，可以話係世界冠軍！」

MAKERVILLE首支樂隊ROVER正式成軍　KC X Tsoul展跳舞明星路

跳舞明星Tsoul

7月出戰捷克

是次決賽將於7月4日在捷克舉行，Tsoul現時正積極備戰，加緊練習，以令自己最佳狀態出賽，而除與隊友一起排練外，亦有跑步練氣操體能，開發自身身體機能，一戰海外隊伍，為冠軍而努力，兼體驗外國跳舞文化。

Tsoul同時亦藉此機會，多謝隊友的陪伴，對現時擁有雙重身份，是舞者亦是藝人，他向大家承諾會繼續向前衝，以對得起跳舞明星的身份。

跳舞明星Tsoul

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

全民造星V丨王貽興發長文評論魏念恩惹公憤事件　向Nathan說：唔好再行出嚟啦唔該
17:55 2024/03/19
全民造星V丨王貽興發長文評論魏念恩惹公憤事件　向Nathan說：唔好再行出嚟啦唔該
全民造星V｜香胤宅曾被睇小致自我質疑　Lyman自組班底搞跳舞劇場
16:55 2024/04/22
全民造星V｜香胤宅曾被睇小致自我質疑　Lyman自組班底搞跳舞劇場
ROVER︱Makerville組4人男子樂隊　《全民造星V》季軍亨仔率好兄弟闖樂壇
14:07 2024/02/27
ROVER︱Makerville組4人男子樂隊　《全民造星V》季軍亨仔率好兄弟闖樂壇

你可能感興趣

全民造星V丨王貽興發長文評論魏念恩惹公憤事件　向Nathan說：唔好再行出嚟啦唔該
17:55 2024/03/19
全民造星V丨王貽興發長文評論魏念恩惹公憤事件　向Nathan說：唔好再行出嚟啦唔該
全民造星V｜香胤宅曾被睇小致自我質疑　Lyman自組班底搞跳舞劇場
16:55 2024/04/22
全民造星V｜香胤宅曾被睇小致自我質疑　Lyman自組班底搞跳舞劇場
ROVER︱Makerville組4人男子樂隊　《全民造星V》季軍亨仔率好兄弟闖樂壇
14:07 2024/02/27
ROVER︱Makerville組4人男子樂隊　《全民造星V》季軍亨仔率好兄弟闖樂壇
田曜誠 頒獎禮 歌手 ViuTV 全民造星

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神