港產跳舞明星Tsoul成亞洲區冠軍　衝出香港遠征捷克望成世界冠軍

▲ Tsoul贏得《SDK ASIA Funkstyle 2 on 2》 亞洲區冠軍。

為推動香港跳舞文化走上追夢之旅，今年初出道的跳舞明星田曜誠（Tsoul），為追夢一路以來努力不懈，不停學習、不停挑戰，最近更參與舞蹈界盛事《SDK》比賽，並贏得《SDK ASIA Funkstyle 2 on 2》 亞洲區冠軍，於7月與隊友一齊遠赴捷克參加決賽，向世界冠軍進發。

Tsoul學舞多年並一路參與大大小小的舞蹈比賽，以令自己舞界大開，用自身力量代表香港，推動香港跳舞文化，Tsoul說：「《SDK》跳舞比賽係國際舞蹈盛事，每年都好多人慕名而去，自己啱啱學跳舞時都好憧憬想去參加，今次我好開心！我贏咗亞洲賽區，代表香港出賽，如果我final贏咗，可以話係世界冠軍！」

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▲ 跳舞明星Tsoul

7月出戰捷克

是次決賽將於7月4日在捷克舉行，Tsoul現時正積極備戰，加緊練習，以令自己最佳狀態出賽，而除與隊友一起排練外，亦有跑步練氣操體能，開發自身身體機能，一戰海外隊伍，為冠軍而努力，兼體驗外國跳舞文化。

Tsoul同時亦藉此機會，多謝隊友的陪伴，對現時擁有雙重身份，是舞者亦是藝人，他向大家承諾會繼續向前衝，以對得起跳舞明星的身份。

▲ 跳舞明星Tsoul

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