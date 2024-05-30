正能量｜會考2分通宵做滅蟲陷人生低谷　90後聽障男生苦讀5年成社工

▲ 從會考2分、通宵做滅蟲工作，阿堂苦讀5年成為社工幫助同路人。（王韻青攝）

曾因聽障感自卑，90後的陳錦堂日復日做不用對人的深宵滅蟲工作，陷入人生和情緒黑洞。「自信心低到一個點，忽然叮一聲，想做返自己。」其後花5年時間克服心魔，苦讀進修成社工。他盼用自身經歷感染同路人，即使有聽障，也可做自己生命的主角。

自小抗疫戴助聽器 怕異樣眼光

自出生起已患嚴重聽障，惟父母卻未察覺阿堂有異樣。直至初小時老師發現他「十問九唔應」，看電視時更要將雙耳貼近喇叭聽，便建議阿堂父母帶他求醫。自此阿堂雙耳須戴助聽器，但他卻只肯戴單邊：「我好驚別人望住，戴一部助聽器對我來說已好大壓力。故我好反抗，慢慢便習慣只用右耳聽人說話。現在左耳基本上已不戴助聽器，即使戴了也只能加強空間感，對與人溝通沒太大幫助。」

因聽障自卑陷低谷

小時候性格外向，升中後卻因愈來愈介意外表和外界眼光，會特意留中長髮蓋住右耳的助聽器。但仍然有同學會特意誇大口形說話，做手語來取笑阿堂聽障，使他更加自卑，也會將生活遇到的挫折都歸咎於聽障：「成績差都是因為耳仔聽得差，認識朋友、女生也如是，她不喜歡我一定是因為我隻耳。也會怪責家人為何生到我有聽障？家中只得我一人有，我覺得自己是被選中的不幸孩子。」

▲ 現在阿堂不再埋怨聽障，反而學懂欣賞和肯定自己的努力。（被訪者提供）

幸而老師得知後嚴厲訓斥同學，整頓班上的風氣，阿堂也認識到一群會支持他、陪伴他的好友，方沒再鑽牛角尖。

工作處處碰壁

聽障固然影響學習，阿堂當年性格反叛亦無心向學，一心只想盡快畢業工作。最終會考僅得2分，他如願投身職場，卻處處碰壁。想做餐廳樓面，如何跟僱主說自己聽障？曾面試店務員，卻因要戴耳機聽指示入倉取貨而無法勝任。做便利店店員，又聽錯客人指示收錯錢闖禍：「辛苦在於一來好驚人望我隻耳，又怕聽不到別人說話，好矛盾。」

不願見人通宵滅蟲

愈做愈感意興闌珊，阿堂索性做些「唔使對人」的工作，自信心跌至最低點。在家人介紹下做滅蟲工作，每晚通宵開工，他卻笑言是好處，因不用見人。走入髒亂又焗促的餐廳和廁所工作，陣陣異味撲鼻，蟑螂、老鼠在身邊遊走。

▲ 與同事溝通時，除了留意「眉頭眼額」，阿堂更會慢慢適應每個人的用字、語調和聲綫，使相處更融洽。（被訪者提供）

剛二十出頭的他愈做愈不開心，偶爾跟同事說不想做滅蟲，對方卻直接反問：「唔做呢份工你可以做咩？」令阿堂大受打擊，但亦猶如當頭棒喝，他開始反思生命的意義：「我不想未來十年、廿年都如此度過，便重新尋找我的志願。」

被老師一句話點醒重投校園

其後回校與班主任聊未來，對方一句：「你會否想用自身經歷幫同路人？」燃起阿堂想做社工的一團火。他先報讀毅進打好基礎，再進修高級文憑、學士課程，苦讀5年終於成為社工。他坦言重新讀書先要克服聽障心魔，幸有好友在旁鼓勵，為他補英數追進度，就連學費有困難也向他伸出援手。故阿堂上課時非常專注，會用字幕機即時傳譯課堂內容，也會抄筆記每日回家溫習。知自己英文差，他便將逐句繙譯再溫。

為家計全職工作兼讀書近乎虛脫

重返校園發憤讀書，卻因經濟壓力而無法全身投入。因身為家中長子的阿堂須分擔養家重任，也要賺錢養活自己，故他仍保持全職工作，早上上課、做實習，晚上則通宵滅蟲。有段時間朝早6時下班，9時就要上課，但阿堂家住北區、學校在九龍塘，來回交通需時，他下班後便到商場梳洗更衣，有時間就去快餐店補眠一會就上學。

他形容當時精神長期緊繃，身心壓力瀕臨界點，近乎虛脫：「每朝早都問自己，點解要咁辛苦？但這是最後機會，我要好好珍惜，投降的話就再沒機會了，我不捨得放棄。」阿堂咬緊牙關撑了3年，直至高級文憑二年級時才正式辭工讀書，並順利銜接學士課程。

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終成社工助聽障同路人

從「收埋自己」、不願對人至成為社工，畢業後阿堂加入聾福會融合教育資源中心，入主流學校做聽障講座推行普及教育，也會為聽障學童提供生涯規劃，支援其學習及社交，建立同路人互助網絡，提供輔導支援等。阿堂期望可普及大眾對聽障人士的認知，了解其需求，學習如何和聽障人士相處。

他形容聽障為「看不見的障礙」，難從外觀察覺，吏較容易被忽視。同時坊間也對唇語有誤解，認為不論遠近，聽障人士必定可單憑嘴形就知道他人在說甚麼，猶如「讀心神探」般。阿堂強調嘴形只屬輔助溝通，因如一句10個字，聽障人士或聽不到當中3、4個字，難接收完整信息，而讀唇語則可於此時幫助聽障人士加強理解。大家可設身處地去想，嘗試掩上雙耳，單憑肉眼觀察，會否100%完全讀出話語？

共融前提是理解

相較健全學童，聽障學童於面對升小、中學後重新適應社交及校園環境的難度更高，一來擔心發音不正、說話不流暢而被取笑，二來也怕不知如何與人相處：「與聽障學生說話時，可先輕拍他讓他知道你想跟他說話，再慢慢地說，有助理解和溝通。否則你說完他聽不見，好容易就有誤會，甚至有同學會覺得（聽障學生）好串，這些都是不必要的。」

阿堂建議學校於周會、講座時增設字幕機，也可多教育學生如何跟聽障同學相處，讓聽障學童更能融入校園，並建立良好相處風氣。

不過，與聽障學童相處，最重要的始終是善意。阿堂分享有時帶年輕人參與義工服務，他也會提醒大家別看輕這次愉快的回憶，可能就是聽障學童堅強成長、保持正面的力量來源，若不幸被排斥、被歧視，這段歡樂的回憶也能成為他們的光源。

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誰都可發光 只要找對地方

聽力缺陷非自選，也無法改變，阿堂指現時偶爾照鏡看到自己戴住助聽器，心中也會有些失落，但他坦承面對這些情緒，也會與年輕人分享。他強調毋須強迫自己接受聽障，也不用覺得「聽障也有好的一面」。相反可換個角度，找方法與聽障共存，過得開心舒服一點。如有些小朋友不願戴助聽器，令同學相處間易有誤會，也更難擴闊社交圈子，形成惡化循環。

阿堂便提醒戴助聽器是改善生活的的選擇：「助聽器只是一個輔助的工具，你願意戴，可以擴闊自己無限的可能性。如果不戴，連嘗試令（生活）變得更好也不做，就真的無人能幫助你了，只有自己才能幫助自己。」

在有限中創造無限 相信自己發展潛能

入行3年，阿堂期望以親身經歷感染聽障學童，別被聽障限制自己的能力。曾有初中生正值選科期，他想從事醫護，卻因聽障而卻步，對未來不敢抱有期待。阿堂如此安慰：「現時科技進步了許多，有許多方法可幫助聽障人士。同樣地，你願不願意嘗試發展自己？別這麼快扼殺所有可能性。當初我也不敢想像會有一天能做社工，假如你不願意嘗試，甚至因想像中的限制而不敢踏出一步，我會覺得好可惜。」

他續指，現時甚至有字幕眼鏡，或刺激聽覺神經的手術幫助聽障人士，若因一時的限制而放棄自己，待未來配套完善時，已錯失發展潛能的黃金期：「聽障我無法改善，但我已好盡力做好自己本份，用100%努力與每個人相處。若下下都執着於聽障而忽略身邊美好的事情，人生會好痛苦。」

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