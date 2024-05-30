時尚速報｜Louis Vuitton澳門銀河開限定池畔主題　獨家LV By The Pool系列即日上架

▲ Louis Vuitton與澳門銀河合作的度假主題限時概念空間。（圖片品牌提供）

這年頭港人北上和去澳門的消費成風，因此時裝品牌亦不敢怠慢， 紛紛為當地推出獨有的別注版，甚至建造一個特別的空間，為了滿足當地人、旅客又或是港人消費模式的遷移，最新的例子就有Louis Vuitton。

▲ Louis Vuitton與澳門銀河合作的度假主題限時概念空間。（圖片品牌提供）

這一次LV襯著LV By The Pool系列的度假概念剛推出，於是聯同澳門銀河攜手合作推出獨家度假主題限時概念空間和池畔體驗。品牌將酒店來個大翻新，將泳池變成LV綠洲，泳池四周用上珊瑚色和飾有品牌標誌的泳池，而LED外牆拱門則以取材自Monogram圖案的瓷磚印花點綴，叫人眼前一亮。

至於最吸引的地方自然是由椅子、太陽傘、小屋、到特製的雪糕單車等，都滿布了品牌的monogram圖案，絕對貴氣迫人。

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正所謂給大家一個「豪裝」的體驗後，最終當然希望大家可以一親品牌產品香澤，LV這方面亦不偷懶，特別為澳門銀河專門店裏推出數款只此一家的獨家限定手袋和皮具，對於一聽到「限定版」就眉飛色舞的女士們來說，看來於周末日不得不往澳門奔走一趟了。

產品查詢：+853 2822 8800

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