視后生日丨佘詩曼49歲生日收蛋糕大壽包　「七魔女」再度合體友誼萬歲

▲ 阿佘生日與一班好友齊齊慶祝。

視后佘詩曼本月28日49歲生日，昨日（29日）她在社交網上載攬着母親合照，透露佘媽媽早前身體抱恙，今年的生日願望便是希望大家一起集氣，祝佘媽媽身體健康。

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「七魔女」合體

除了與母親慶祝外，向來圈中人緣甚廣的阿佘，當然還有一班好姊妹與其慶祝，包括湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚，「七魔女」再度合體，當然要拍照留念，認真開心。

文頌嫻在社交網分享多張與阿佘慶生照，並留言：「女王生日快樂👑🐍🫶#happybirthday #queen#stayhealthy #wishescometrue #愛你一萬年」阿佘則回覆「愛你千萬年」。

▲ 「七魔女」合體。

齊齊為壽星女慶生

在大合照中還見到好友周家怡﹑陳山聰，三哥苗僑偉和太太﹑康華以及契細佬麥子樂等人亦有出席，他們更非常有心，送上3個蛋糕﹑一個大壽包和鮮花給壽星女，有一班如此疼愛自己的朋友在身邊不離不棄，難怪見阿佘笑到見牙不見眼，臉上流露幸福的樣子。

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