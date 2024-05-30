  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 16:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

視后生日丨佘詩曼49歲生日收蛋糕大壽包　「七魔女」再度合體友誼萬歲

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

阿佘生日與一班好友齊齊慶祝。

視后佘詩曼本月28日49歲生日，昨日（29日）她在社交網上載攬着母親合照，透露佘媽媽早前身體抱恙，今年的生日願望便是希望大家一起集氣，祝佘媽媽身體健康。

家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」　劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？

「七魔女」合體

除了與母親慶祝外，向來圈中人緣甚廣的阿佘，當然還有一班好姊妹與其慶祝，包括湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡、鍾麗淇、周家蔚，「七魔女」再度合體，當然要拍照留念，認真開心。

文頌嫻在社交網分享多張與阿佘慶生照，並留言：「女王生日快樂👑🐍🫶#happybirthday #queen#stayhealthy #wishescometrue #愛你一萬年」阿佘則回覆「愛你千萬年」。

「七魔女」合體。

齊齊為壽星女慶生

在大合照中還見到好友周家怡﹑陳山聰，三哥苗僑偉和太太﹑康華以及契細佬麥子樂等人亦有出席，他們更非常有心，送上3個蛋糕﹑一個大壽包和鮮花給壽星女，有一班如此疼愛自己的朋友在身邊不離不棄，難怪見阿佘笑到見牙不見眼，臉上流露幸福的樣子。

點擊圖片放大
+7
+6

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

家族榮耀之繼承者丨林峯佘詩曼深情咀嘴甜度超標　阿佘生日獲粉絲送廣告牌
12:56 2024/05/21
家族榮耀之繼承者丨林峯佘詩曼深情咀嘴甜度超標　阿佘生日獲粉絲送廣告牌
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
18:56 2024/05/22
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
17:36 2024/05/27
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
佘詩曼透露媽媽近一年半身體抱恙　阿佘生日願望：媽媽身體健康
20:19 2024/05/29
佘詩曼透露媽媽近一年半身體抱恙　阿佘生日願望：媽媽身體健康
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」　劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？
今日 11:58
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼大展拿手「層遞式喊功」　劇集添食第3輯楊茜堯加入鬥戲？

你可能感興趣

家族榮耀之繼承者丨林峯佘詩曼深情咀嘴甜度超標　阿佘生日獲粉絲送廣告牌
12:56 2024/05/21
家族榮耀之繼承者丨林峯佘詩曼深情咀嘴甜度超標　阿佘生日獲粉絲送廣告牌
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
18:56 2024/05/22
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼林峯5度做情侶被讚合襯 　阿峯被爆一個貼心舉動勁錫阿佘
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
17:36 2024/05/27
家族榮耀之繼承者丨佘詩曼健身室「野生捕獲」黎姿　阿佘騷合照：兩個貪靚之人
佘詩曼 文頌嫻 湯盈盈 梁靖琪 娛樂行業 周家蔚 陳山聰 周家怡 鍾麗淇 娛樂人物職業

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神