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告別水腫︱湊BB睡不好易浮腫顯肥 3招快速瘦面去水腫回復精神青春

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發布時間： 3 小時前

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為了令自己的面尖一些、輪廓更緊緻和提升，我會用3個方法來保養面部。

生了女兒後，我跟很多媽媽一樣，比以前更難有足夠的睡眠。最近女兒經常半夜扎醒，當我一聽到少許叫喊聲，很自然醒來九秒九起來到BB床邊哄她。好運的，她叼回奶嘴可入睡，假如她吵醒了自己，我便要花更多時間重新哄好進睡了。由於我常常不夠睡 ，面和身體都容易浮腫。腫在身上，還可以靠穿衣服遮掩，但腫在面上，也真的很顯肥。為了令自己的面尖一些、輪廓更緊緻和提升，我會用3個方法來保養面部，各位媽媽不妨跟著試試。

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一、善用家用美容儀

除了定期到美容院保養皮膚，大家可以每周兩至三次使用有導入及RF功能的家用美容儀，再配搭護膚品按摩，可調理出健康水潤肌及有助即時去水腫和拉提皮膚。我會使用Glycel G-PowerLift+離子射頻緊膚儀來護膚，這方法很簡單，在日常護理步驟過程或之後，將美容儀輕輕按摩面部，大約10-15分鐘的操作，即可感受到緊緻拉提的效果。

有時我感到太水腫時，會使用它配搭精華和面霜按摩瘦面，急救面部的輪廓。我先用綠光離子導入模式，將精華營養送到肌底細胞深層，把精華功效發揮至最大，同時，正離子會吸出深層污垢毒素，一次過幫皮膚注養和排毒，改善皮膚質素。之後，我會用紅光RF雙極射頻模式按摩面部和頸部，刺激膠完蛋白增生，重建網狀組織，增加肌底的彈性，減淡細紋。我則喜歡集中在頸紋、虎紋和下顎線瘋狂地碌，打造V面和增加年輕感。有時候，我還會一邊敷補濕面膜一面用這美容儀，有助皮膚吸收更多水份，翌日上妝更貼服！

二、定期做HIFU或其他瘦面療程

家用美容儀可以帶來即時的瘦面效果，不過如果想有更好或更持久的效果，我喜歡做高能量的HIFU療程，令V面效果更持久，改善皮膚下垂鬆弛等情況，輕鬆回復青春。

最近，我體驗了Oasis medical新推出的「黃金HIFU緊膚索」HIFU療程，店鋪表示這儀器首度結合TRIFU三合金「HIFU黃金針、HIFU金剛線、HIFU金剛圈」，先定點加熱，再埋線索緊，最後以旋渦式能量圈貫滲大量營養並加固鎖養。三重黃金能量幾何級數重疊遞增、層層加固，連結成環環相扣的緊膚網，為全面作360°無縫懸吊提拉，塑造720°超立體輪廓，將HIFU緊膚提拉效果達到更好的效果。

這個療程令我感到驚喜，這比起我之前在其他美容院做的HIFU療程更舒適，痛感大大減少，只有很輕微、可接受的痠感，我不用像過往般要閉氣或者咬實牙關，為靚捱過去。治療師為我完成了半邊面後，我用舌頭頂向兩邊口腔比較，發現完成療程的一邊面的肉比較緊實，我再用手摸兩邊面，的確這邊面較緊緻，而且輪廓更突出。完成整個療程後，即時可見V面效果，我亦密切留意往後10天的變化，因為被激活的膠原會繼續增生，皮膚比完成療程當日更有彈性，而且細紋也減淡了，令我十分滿足，不用忍痛也可以瘦面變靚。治療師按我的情況，建議我可以約每一至兩個月做一次療程，以維持最佳效果。

三、培養計時飲水習慣

還原基本步，最簡單的去水腫方法莫過於多飲水！我們平時很容易忽略水分攝取的重要性，結果就會導致水分代謝不暢，出現浮腫和水腫的問題。因此，養成計時飲水的好習慣非常重要。我亦會時刻提醒自己飲水，每隔2小時就喝一杯水，每天至少喝8至10杯。我有時亦會以茶代水，順便提神。喝水不僅能夠幫助代謝毒素，還能夠促進皮膚細胞更新，改善血液循環，從而達到瘦面的效果。而且規律的喝水習慣，還能夠預防未來出現浮腫和水腫的問題。

想保持美麗和年輕的媽媽們，平時記得多飲水，多按摩面部，偶爾獎勵自己，做一個有效舒適的HIFU療程。為小朋友不斷付出之餘，也要記得好好愛錫自己！

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撰文 : 王芷瑩（Ricca）  嘆為觀芷

去水腫 美容 護理

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