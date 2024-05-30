親子好去處｜香港迪士尼為90歲唐老鴨賀壽　與唐老鴨投入驚喜慶祝派對

唐老鴨1934年於華特迪士尼動畫短片《The Wise Little Hen》中粉墨登場，今年6月9日更將迎來90周年大日子！香港迪士尼樂園度假區將於6月9日至7月7日期間舉行一連串唐老鴨90周年慶祝活動，首日更會呈獻限定「唐老鴨90周年慶祝派對」。

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身為6月之星的唐老鴨，將穿梭於不同主題園區及酒店，以多個驚喜造型跟大家見面，包括以狩獵者打扮乘坐木筏橫越探險河，又會化身冒險家驚喜現身於「森林河流之旅」附近與粉絲互動；更會搖身一變探險世界裝束，跟世界鼓手即興表演。粉絲亦可於幻想世界的「夢想花園」中，尋找穿上春夏服飾的唐老鴨，還有波利尼西亞風、運動風、星級大廚，以及更多意想不到的唐老鴨造型現身於度假區內集齊合照！

▲ 酒店體驗延續歡樂氛圍。(迪士尼提供)

更廣邀粉絲以其經典造型作為靈感穿搭入園一起慶生，樂園更獨家推出日本牛仔拼布潮牌FDMTL以唐老鴨為主題的精品及主題美食，悉心打扮的粉絲們會獲邀齊齊參與「唐老鴨生日大街舞步」。當小鎮廣場響起歡樂的音樂，唐老鴨會請粉絲尾隨其後，學習獨特鴨式舞步，扭扭腰、擺擺尾，環繞小鎮廣場巡遊留影，以活力舞姿感染整個美國小鎮大街！

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6月9日的限定「唐老鴨90周年慶祝派對」，米奇老鼠、米妮老鼠、黛絲等迪士尼朋友將齊齊登上奇妙夢想城堡舞台，輪流為唐老鴨送上心意。一眾好友除了準備好生日蛋糕外，也為唐老鴨製造難忘驚喜時刻。

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