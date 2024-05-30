食用安全︱早餐飲自磨豆漿1原因致父女神經中毒精神錯亂　專家警告6種食物高危

▲ 早餐飲自磨豆漿，1個原因令父女神經中毒精神錯亂。

【豆漿／食物中毒／神經中毒／精神錯亂／食用安全】飲自製豆漿要小心！近日，一對父女在吃早餐後不久，出現頭暈、精神錯亂等明顯神經中毒症狀，被緊急送醫。事後，醫生追溯中毒原因竟是來自早餐時飲用的自製豆漿。

最新影片：

據内地媒體報道，一名父親與7歲女兒平常習慣飲用豆漿機打磨的自製豆漿。某日早上，父親如常一樣自製豆漿，但由於趕時間，他待豆漿煮沸後就立即盛出，稍加放涼便和女兒一同飲用。沒想到數小時後，父女二人就被救護車送到醫院。

據醫生所述，父女二人被送醫時出現了由於毒物所致的神經中毒症狀，其中7歲女兒表現為頭暈、煩躁不安，在面對醫生或家人詢問時無法對答；至於父親或因毒物攝取量較多，情況更嚴重，出現了明顯的精神錯亂症狀。所幸，經醫院積極治療，父女二人生命徵象平穩，逐漸康復。

毒物源自「自製豆漿」

負責醫生、浙江省人民醫院兒科主任周琴指出，讓父女二人食物中毒的原因是看似煮沸的豆漿，實則並未熟透：

由於大豆富含蛋白質，且含有皂苷這類天然表面活性劑，使豆漿表面很容易產生大量的肥皂樣泡沫，出現「假沸」狀態，其實際溫度只有80℃左右，完全達不到嚴格意義上的煮沸。而豆漿應在完全沸騰的情況下維持至少10分鐘，市民再飲用才相對安全。

專家呼籲：6種未經煮熟食物可致中毒

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5