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肥媽從第一度婚姻失敗獲啟發　分享馭夫術：女人要扮吓儍唔好咁叻

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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肥媽：「有時女人要扮吓儍！」

Maria Cordero（肥媽）前日（5月28日）到新城廣播接受《QK玉瑛室》主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，肥媽在節目中大談兒時艱苦經歷，又分享與已故丈夫的溫馨點滴及如何「馴服」老公，就連譚玉瑛都忍不住說：「啲女人都要向你學習。」

今年70歲的肥媽7歲便當家，年紀小小已肩負起養家及照顧家中7兄弟姊妹，肥媽指當時每日拿着5毫子買餸，但會盡絞腦汁如何打斧頭，又會去採摘別人家花園的生果出售賺零用錢。

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肥媽接受譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問。

被羅君左封為「肥媽」

肥媽憶述，自己11歳便借別人的身分證外出到工廠打工，回家再和家人一起穿膠花賺錢，她稱：「我賺嘅錢去到15號就冇晒，出糧個糧袋都未返屋企就拎去還錢，依家自從有咗信用咭，啲人係冇信用，我哋以前冇信用咭但好有信用，唔會走咗去，依家自從有咗信用咭，啲人可以宣布破產就唔還。」

於1985年，肥媽在廣東道一間的士高獻唱，她指當時梅艷芳和草蜢等講得出的歌手都在該的士高。

當時不少人事無大小都會找她幫忙，她就像一個媽咪般幫助眾人，故被封為肥媽，稱：「有人生暗瘡，叫我幫佢點一點，有人有口氣，我就煲啲涼茶、湯水畀佢哋飲，又成日勸佢哋唔好飲咁多酒，呢個係阿媽嘅習慣，羅君左話我成個阿媽咁、又肥，所以就叫我肥媽，由佢開始叫，之後個個都叫我肥媽。」

肥媽在1987年唱《龍虎風雲》主題曲《要爭取快樂》開始廣為聽眾認識。

丈夫面前當小女人

小時候相當刻苦的肥媽，當賺到第一桶金即豪氣買了一隻精工錶送給自己，稱：「我成日叫人睇，人哋鬧鬼我，又唔係『勞』，依家隻錶仲擺喺保險箱，我攞嚟睇覺得好驕傲，能夠買畀自己，養埋6個小朋友，仲可以買嘢畀自己，正所謂『有食冇食，都要有隻滴滴(手錶)』。」

曾在股場輸掉5千萬元的肥媽，指「個天關掉你一度門，一定會開一扇窗給你」，就像她第一段婚姻破裂後，遇到第二任丈夫施曉洋（Ricardo Manoel 'Rick' da Silva），兩人結婚多年十分恩愛。

可是，施曉洋於2020年因末期肺腺癌病逝，肥媽傷心欲絕，但兩人過去有不少甜蜜快樂時光，肥媽提及對方依然一臉甜絲絲，直言：「我喺我老公面前連過馬路都唔識㗎，我會話：『老公，好多車點呀』，咁佢男人嗰種英雄感就出嚟，所以佢成日拖住我隻手。」

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男人天生想保護女人

譚玉瑛在節目中再問肥媽，由邊度學到的馴夫術？肥媽指：「係我第一段婚姻的錯，我咩都理晒，令到我前夫乜都唔做，只出街玩唔做嘢，佢冇做丈夫同爸爸責任，小朋友唔尊重佢。」

她續指：「我哋成家人好開心食飯，佢一返到嚟成張枱反咗，佢做唔到主角，冇咗做爸爸尊嚴，離婚時佢同律師講，話我好專制，每日早餐都唔同，我以為我係完美老婆，原來佢只需要一杯咖啡同多士，所以有時女人要扮吓儍，唔好咁叻，每一個男人天生想保護女人！」

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