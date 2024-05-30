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十優港姐丨麥明詩與盛勁為馬爾代夫度蜜月　Louisa展Fit爆身段勁吸睛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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麥明詩超fit！

十優港姐麥明詩（Louisa）在今年3月與盛勁為（Keith）結婚「升呢」成為人妻，Louisa日前已與老公盛勁為馬爾代夫度蜜月，二人也有於IG限時動態分享靚人靚景！

盛勁為以「老公視角」拍下Louisa的泳衣照，從相中所見，Louisa身型相當Fit，未有在婚後大放肆！

十優港姐丨麥明詩表示嫁人「唔係潑出去的水」　Louisa：我永遠是你的女兒

「勁甜蜜」度蜜月

Louisa、盛勁為一同潛水，看到海龜、魔鬼魚等，二人都相當享受。

他們又跟導師做水上瑜伽，麥明詩俯身慢慢站起身的一刻，不經意地騷出驕人上圍。

盛勁為分享一張Louisa的泳衣照，當時Louisa在用電腦，並展現結實身型與白滑美腿，盛勁為就寫下一句「一早起身好正」，相信他是指眼前的太太、靚景！

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度蜜月疑獲贊助

Louisa在婚後曾連環分享婚照而被網民嫌煩，她曾解釋指因要感謝不同品牌、朋友，而她與盛勁為在度蜜月以來就一直於IG限時動態標記度假村的帳號，大有機會是獲得贊助。

根據度假村Club Med Finolhu Villas網頁顯示，住宿4晚或以上可獲免費星級精緻蜜月服務，包三餐兼超過60項的水陸活動，當中4晚海灘別墅收費約港幣30000元。

麥明詩經典福利圖

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