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炎亞綸事件丨炎亞綸涉拍攝未成年人私密片案　被判監禁7個月緩刑3年

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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炎亞綸審判有結果。

台灣藝人炎亞綸被控，涉嫌拍攝、持有網紅耀樂未成年時的私密影片還外洩，被依《兒少性剝削》起訴，雙方在法院審理期間達成和解。

炎亞綸事件丨被控性侵罪嫌不足不被起訴　炎亞綸以9字發聲作回應

審判有結果

士林地院今日（30日）審結，依兒少性剝削條例、違反個人資料保護法，判處炎亞綸應執行有期徒刑7月，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，亦可上訴。

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感謝法官明鑑 達成和解

炎亞綸感謝法官的明鑑，與社會大眾關心，他表示：「對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝法官的明鑑，與看見自己誠心檢討自我。」對於未來規劃，炎亞綸說：「將遵守先前聲明承諾，持續透過自身影響力貢獻社會。」

炎亞綸的經紀公司表示：「感謝在司法程序中，檢察官審閱我方提出之事證，確認炎亞綸並無強制性交、偷拍、散佈影片與恐嚇乙事，而於審理中法官對於合意拍攝影像等事實，亦瞭解炎亞綸是因不熟悉法律，且積極與告訴人和解，最終給予緩刑處分。」

士林地院3度開庭審理，期間進行調解，炎的部分在3月11日達成和解，但雙方均簽有保密條款，炎亞綸拒絕透露金額，並指稱不希望浪費社會資源，而被害少年則希望可以盡快落幕，回歸正常生活，雙方均未到庭聽判。

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