父親節自助餐｜港青酒店YMCA自助餐買一送二　$282起歎米芝蓮級泰菜/波士頓龍蝦/雪場蟹腳

▲ 尖沙咀港青酒店YMCA自助餐買一送二，$282起歎米芝蓮級泰菜、波士頓龍蝦及雪場蟹腳等。

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/尖沙咀港青酒店YMCA/父親節】各大酒店的自助餐在淡季爭相推出優惠，原來買一送一未算最抵，還有更抵！KKday推出尖沙咀港青酒店YMCA再臨閣自助晚餐買一送二優惠，父親節自助晚餐都有買二送二、自助午餐買一送一！而惠顧自助餐每張訂單更可免費獲贈泰式紀念品一份，即睇詳情！

尖沙咀港青酒店YMCA再臨閣推出「泰滋味」自助晚餐，提供一系列泰式風味美饌。來自榮獲蘇梅島《米芝蓮指南2023》中第一家米芝蓮推薦餐廳Kapi Sator的泰國總廚Dumsimai Puangthip，聯同再臨閣行政總廚黃志明把多道正宗泰國菜加入自助晚餐當中，包括：慢煮豬腩肉、泰式咸蛋黃炒鮮魷、蘇梅島馳名冬蔭功湯等。

▲ 尖沙咀港青酒店YMCA再臨閣推出「泰滋味」自助晚餐。（KKday提供圖片）

另有多款精選冷盤包括泰式魚乾西瓜沙律、泰式無骨鳳爪沙律、泰式燒豬頸肉沙律、泰式金柚蝦沙律等；熱葷方面有泰式海南雞飯、火山排骨、泰式蒸魚、黃咖喱海鮮等。最後有多款泰式甜品如芒果糯米飯、蒸泰式千層糕、香辣戚風蛋糕、泰辣馬卡龍及榴槤波波等。

自助晚餐當然少不了無限量供應的冰鎮海鮮，不但有波士頓龍蝦及麵包蟹，還有雪場蟹腳及琵琶蝦（星期五、六、日、公眾假期及其前夕供應）；另有一系列環球美饌包括燒原條有骨西冷、大蝦；即做流心朱古力及多款口味的雪糕等。

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而父親節自助晚餐限定菜式則包括賽螃蟹、蠔皇北菇鴨掌、茄汁蝦碌、焦糖慕司蛋糕、芒果芝士蛋糕、曲奇杯子蛋糕、啤酒杯布朗尼、朱古力雪茄等。而透過KKday預訂再臨閣「泰滋味」自助晚餐快閃優惠，每張訂單可免費獲贈限量泰式精美紀念品一份，數量有限，先到先得，送完即止。

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優惠詳情

預訂日期：2024年5月30日12:00至6月6日23:59

用餐日期：2024年6月1日至7月21日

地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座4樓

【KKday獨家快閃限量搶–買一送二】

「泰滋味」自助晚餐

用餐時間：18:15–21:30

優惠價：- 星期一至四$848/3位，平均$282.7/位（原價$1,963/3位）

- 星期五至日、公眾假期及前夕、6月15-16日$975/3位，平均$325/位

（原價$2,271/3位）

*優惠適用於買一位成人，送一位成人一位小童

【KKday獨家快閃限量搶–買二送二】

「泰滋味」自助晚餐

用餐時間：18:15–21:30

優惠價：- 星期一至四$1,592/4位，平均$398/位（原價$2,940/4位）

- 星期五至日、假期及前夕、6月15-16日$1,832/4位，平均$458/位

（原價$3,380/4位）

【KKday獨家快閃優惠–低至6折】

「泰滋味」自助晚餐

用餐時間：18:15–21:30

優惠價：- 星期一至四 成人$468/位，兒童（3-11歲）$379/位，長者（60歲或以上）$450/位

（原價成人及長者$735/位，兒童$493/位）

- 星期五至日、假期及前夕 成人$499/位，兒童（3-11歲）$417/位，長者（60歲或以上）$480/位

（原價成人及長者$845/位，兒童$581/位）

- 6月15-16日 成人及長者（60歲或以上）$638/位，兒童（3-11歲）$438/位

（原價成人及長者$845/位，兒童$581/位）

【KKday獨家快閃限量搶–買一送一】

平日自助午餐

用餐時間：12:00–14:30

優惠價：- 星期一至五，公眾假期除外

長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2位）

小童（3–11歲）$262/2位，平均$131/位（原價$480/2位）

*必需同時購買至少一位成人（$278/位）

【KKday獨家快閃優惠–低至83折】

平日自助午餐

用餐時間：12:00–14:30）

優惠價：- 星期一至五，公眾假期除外

成人$278/位，小童（3–11歲）$196/位，長者（60歲或以上）$260/位

（原價成人及長者$328/位，小童$240/位）

【KKday獨家快閃限量搶–買一送一】

週末假日早午合併自助餐

用餐時間：11:45–14:30

優惠價：- 星期六至日及公眾假期

長者（60歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）

小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）

*必需同時購買至少一位成人（$359/位）

- 6月15-16日

長者（60歲或以上）$622/2位，平均$311/位（原價$1,140/2位）

小童（3–11歲）$478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）

*必需同時購買至少一位成人（6月15–16日$388/位）

【KKday獨家快閃優惠–低至83折】

週末假日早午合併自助餐

用餐時間：11:45–14:30

優惠價：- 星期六至日及公眾假期

成人$359/位，小童（3–11歲）$241/位，長者（60歲或以上）$330/位

（原價成人及長者$427/位，小童$295/位）

- 6月15–16日成人及長者（60歲或以上）$388/位，小童（3–11歲）$268/位

（原價成人及長者$570/位，小童$438/位）

**已包括原價加一服務費

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