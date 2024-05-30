  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

父親節自助餐｜港青酒店YMCA自助餐買一送二　$282起歎米芝蓮級泰菜/波士頓龍蝦/雪場蟹腳

休閒消費

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

尖沙咀港青酒店YMCA自助餐買一送二，$282起歎米芝蓮級泰菜、波士頓龍蝦及雪場蟹腳等。

【靚媽精明眼/自助餐優惠/自助餐買一送一/尖沙咀港青酒店YMCA/父親節】各大酒店的自助餐在淡季爭相推出優惠，原來買一送一未算最抵，還有更抵！KKday推出尖沙咀港青酒店YMCA再臨閣自助晚餐買一送二優惠，父親節自助晚餐都有買二送二、自助午餐買一送一！而惠顧自助餐每張訂單更可免費獲贈泰式紀念品一份，即睇詳情！

尖沙咀港青酒店YMCA再臨閣推出「泰滋味」自助晚餐，提供一系列泰式風味美饌。來自榮獲蘇梅島《米芝蓮指南2023》中第一家米芝蓮推薦餐廳Kapi Sator的泰國總廚Dumsimai Puangthip，聯同再臨閣行政總廚黃志明把多道正宗泰國菜加入自助晚餐當中，包括：慢煮豬腩肉、泰式咸蛋黃炒鮮魷、蘇梅島馳名冬蔭功湯等。

尖沙咀港青酒店YMCA再臨閣推出「泰滋味」自助晚餐。（KKday提供圖片）

另有多款精選冷盤包括泰式魚乾西瓜沙律、泰式無骨鳳爪沙律、泰式燒豬頸肉沙律、泰式金柚蝦沙律等；熱葷方面有泰式海南雞飯、火山排骨、泰式蒸魚、黃咖喱海鮮等。最後有多款泰式甜品如芒果糯米飯、蒸泰式千層糕、香辣戚風蛋糕、泰辣馬卡龍及榴槤波波等。

自助晚餐當然少不了無限量供應的冰鎮海鮮，不但有波士頓龍蝦及麵包蟹，還有雪場蟹腳及琵琶蝦（星期五、六、日、公眾假期及其前夕供應）；另有一系列環球美饌包括燒原條有骨西冷、大蝦；即做流心朱古力及多款口味的雪糕等。

最新影片推介：

童學園
星二代學校｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

而父親節自助晚餐限定菜式則包括賽螃蟹、蠔皇北菇鴨掌、茄汁蝦碌、焦糖慕司蛋糕、芒果芝士蛋糕、曲奇杯子蛋糕、啤酒杯布朗尼、朱古力雪茄等。而透過KKday預訂再臨閣「泰滋味」自助晚餐快閃優惠，每張訂單可免費獲贈限量泰式精美紀念品一份，數量有限，先到先得，送完即止。

點擊圖片放大
+9
+8

優惠詳情

預訂日期：2024年5月30日12:00至6月6日23:59
用餐日期：2024年6月1日至7月21日
地址：尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會南座4樓

【KKday獨家快閃限量搶–買一送二】
「泰滋味」自助晚餐
用餐時間：18:15–21:30
優惠價：- 星期一至四$848/3位，平均$282.7/位（原價$1,963/3位）
           -  星期五至日、公眾假期及前夕、6月15-16日$975/3位，平均$325/位
             （原價$2,271/3位）
*優惠適用於買一位成人，送一位成人一位小童

【KKday獨家快閃限量搶–買二送二】
「泰滋味」自助晚餐
用餐時間：18:15–21:30
優惠價：- 星期一至四$1,592/4位，平均$398/位（原價$2,940/4位）
           - 星期五至日、假期及前夕、6月15-16日$1,832/4位，平均$458/位
            （原價$3,380/4位）

【KKday獨家快閃優惠–低至6折】
「泰滋味」自助晚餐
用餐時間：18:15–21:30
優惠價：- 星期一至四 成人$468/位，兒童（3-11歲）$379/位，長者（60歲或以上）$450/位
            （原價成人及長者$735/位，兒童$493/位）
           - 星期五至日、假期及前夕 成人$499/位，兒童（3-11歲）$417/位，長者（60歲或以上）$480/位
            （原價成人及長者$845/位，兒童$581/位）
           - 6月15-16日 成人及長者（60歲或以上）$638/位，兒童（3-11歲）$438/位
            （原價成人及長者$845/位，兒童$581/位）

【KKday獨家快閃限量搶–買一送一】
平日自助午餐
用餐時間：12:00–14:30
優惠價：- 星期一至五，公眾假期除外
              長者（60歲或以上）$358/2位，平均$179/位（原價$656/2位）
              小童（3–11歲）$262/2位，平均$131/位（原價$480/2位）
*必需同時購買至少一位成人（$278/位）

【KKday獨家快閃優惠–低至83折】
平日自助午餐
用餐時間：12:00–14:30）
優惠價：- 星期一至五，公眾假期除外
              成人$278/位，小童（3–11歲）$196/位，長者（60歲或以上）$260/位
            （原價成人及長者$328/位，小童$240/位）

【KKday獨家快閃限量搶–買一送一】
週末假日早午合併自助餐
用餐時間：11:45–14:30
優惠價：- 星期六至日及公眾假期
             長者（60歲或以上）$466/2位，平均$233/位（原價$854/2位）
             小童（3–11歲）$322/2位，平均$161/位（原價$590/2位）
*必需同時購買至少一位成人（$359/位）
            - 6月15-16日
              長者（60歲或以上）$622/2位，平均$311/位（原價$1,140/2位）
              小童（3–11歲）$478/2位，平均$239/位（原價$876/2位）
*必需同時購買至少一位成人（6月15–16日$388/位）

【KKday獨家快閃優惠–低至83折】
週末假日早午合併自助餐
用餐時間：11:45–14:30
優惠價：- 星期六至日及公眾假期
              成人$359/位，小童（3–11歲）$241/位，長者（60歲或以上）$330/位
            （原價成人及長者$427/位，小童$295/位）
            - 6月15–16日成人及長者（60歲或以上）$388/位，小童（3–11歲）$268/位
             （原價成人及長者$570/位，小童$438/位）

**已包括原價加一服務費

【訂購網址】

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

著數優惠 酒店 自助餐 父親節 晚餐 午餐 泰國菜 尖沙咀

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神