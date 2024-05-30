學霸星二代｜任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學　任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹

▲ 任達華愛女疑入讀哥倫比亞大學，任晴佳做前美國總統奧巴馬師妹？

【任達華/琦琦/任晴佳/星二代/學霸/海外升學/美國升學/美國留學/哥倫比亞大學】任達華與名模琦琦的女兒任晴佳（Ella）向來品學兼優，曾就讀香港拔萃女書院及新加坡國際學校，直至14歲父母送她到英國讀書，再升讀倫敦大學，是名副其實的美女學霸。日前Ella在社交網上載一張哥倫比亞大學照片，並寫道︰「first day@columbia uni!（在哥倫比亞大學的第一天）」令人猜測任晴佳是否轉校。而哥倫比亞大學是世界知名學府，當中出產3位美國總統、43位諾貝爾獎得主，而美國歷史上第一位黑人總統奧巴馬都是該校的校友，Ella能夠考上確實是學霸！

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美國升學｜任達華琦琦嚴厲管教任晴佳

琦琦與任達華女兒任晴佳（Ella）盡得父母靚基因，擁42吋逆天長腿、180cm身高加上樣子甜美，未成年已經成為各大品牌廣告的寵兒，雖然自細已經成名，但Ella沒有荒廢學業，由於任達華與琦琦管教嚴厲，要求她在讀書方面下苦功，所以Ella讀過的學校都是名校。原本在英國倫敦大學讀書的她，日前上載一張美國哥倫比亞大學的照片，疑似轉到該校就讀。

▲ 她在社交網表示在美國哥大的第一天。(IG圖片)

美國升學｜哥倫比亞大學屬常春藤聯盟

哥倫比亞大學背景強勁，是美國著名的「常春藤」八大盟校之一，QS世界大學排名23。常春藤聯盟是美國東北部八所著名私立大學的集合體，包括哈佛大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學、布朗大學、達特茅斯學院和康奈爾大學。這些著名學府以學術卓越、招生嚴格和悠久歷史聞名。

哥倫比亞大學曾出產美國歷史上第一位黑人總統奧巴馬（Barack Obama），他畢業於該校的政治系國際關係學士，後來再到哈佛大學法學院就讀，獲得法律博士學位。再一步一步成為美國史上第一位黑人總統。

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美國升學｜奧巴馬4大育兒之道

奧巴馬與前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）育有兩個女兒，他教女自有一套。據外媒報道，奧巴馬曾經公開一封他給女兒的信，信中寫道：

我希望你們能追尋自己的夢想和成就，成為一個賦有同情心的人，與其他人一起創立我們的世界。我希望每一個孩子都有相同的機會去學習、追夢、成長。

奧巴馬曾坦言，因忙於工作失去了陪伴女兒的時光，但即使日常職務再繁忙，他非常關注女兒的成長，他曾受訪大談教女經。

▲ 奧巴馬同樣在哥倫比亞大學畢業。(IG圖片)

1. 尊重女兒的選擇

奧巴馬長女Malia先後兩次在到與電影有關的公司實習，有指她希望攻讀電影製作，更以美國8間常春藤大學為心意大學。奧巴馬卻鼓勵女兒不要只把目標放在名校，還有不少學校可以選擇。不過，Malia參觀多間學校後，最後都選擇入讀哈佛大學，成為父母的校友，並推遲一年入學。

2. 鼓勵女兒閲讀

奧巴馬是不折不扣的書迷，《紐約時報》曾報道，奧巴馬在8年任期內，雖然公事繁忙，每天會在臨睡前花至少一小時讀書。他也鼓勵女兒多閲讀，並經常向女兒推薦書籍。奧巴馬希望女兒透過閲讀這些書能成長為「有自己想法的人」。

在這個瞬息萬變的訊息時代，能沉下心來塑造自己的觀念，同時能對他人產生同理心，在我看來是最珍貴的兩個特質。

3. 上學日禁睇電視

《華盛頓郵報》報道，米歇爾曾指兩個女兒生活乏味，每天放學便立即回家，傍晚6點半進食晚飯。她們最愛觀看美國處境喜劇《Modern Family》，但奧巴馬規定兩個女兒在上學日，晚上不能看電視、甚至不能上facebook，只有做功課時，才能使用電腦。上學前亦要自行整理房間。

4. 不缺席女兒重要時刻

奧巴馬最愛的運動可算是籃球，閒時會於白宮練習籃球，甚至與前副總統拜登（Joe Biden）切磋，而他的幼女Sasha遺傳了父親的因子，也喜歡打籃球。

奧巴馬曾接受訪問時表示，逢星期六會盡量預留時間，為Sasha作籃球教練。每逢她比賽，都盡量出席打氣。

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