著數優惠｜譚仔三哥晚市一人米線餐$68　兩餸+小食+飲品+白飯

早前譚仔三哥推介晚市限定熱鍋吸引大批食客嚐鮮，大受好評。今次三哥又搞搞新意思，推出全新晚市Menu。其中包括$68一人餐及$102二人餐。一人餐包雙餸米線、小食一份、飲品一杯，仲送多碗白飯，即使毒食晚餐都飽到上心口。

兩款「真 ‧ 大DINner」晚市套餐即日起推出，每日下午5時後供應。一人餐以「水煮湯鴨血魚片米線」做主打，隨餐附送細蒜泥白肉、熱飲1杯（凍飲或汽水+$3），更附送白飯（輕盈量）1碗，超豐富。

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至於二人套餐方面，同樣有飯有米線。套餐包括四餸米線「麻辣湯肥牛魚腐響鈴雞肉米線」，另外可自選「三哥乍醬午餐肉飯」或「蒜香白肉飯」一碗，兩款均為首度面世，香濃惹味。至於小食方面，則可選擇「香烤豬頸肉」或「口水雞翼」，仲有再配生菜或雲耳！另送熱飲2杯（凍飲或汽水+$3）。不妨孖住朋友、家人或另一半，一齊試試這兩款「增量級」套餐！

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