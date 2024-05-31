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癌症殺手｜台知名女作家小彤2月證患「胰臟癌」　化療12次續命揭駭人副作用

醫生診症室

發布時間： 2 小時前

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【胰臟癌／癌王／兩性作家／化療／副作用／脫髮】台灣知名兩性作家小彤（原名：楊美惠），曾被皇冠文化把她和張小嫻、張曼娟、吳淡如並列為「文壇四大天后」。小彤今年2月確診有「癌王」之稱的胰臟癌，隨即展開漫長的治療。近日，她便於社交平台與粉絲分享化療為她帶來的可怕副作用，當中包括噁心、無食慾、皮膚易瘀青、嗜睡及嚴重脫髮等。

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綜合台灣傳媒報道，小彤（原名：楊美惠）今年2月因為臉色眼白泛黃，於是求醫，其後證實患有「癌王」稱號的胰臟癌，除了要緊急開刀將腫瘤切除，更需於半年內展開12次化療。

小彤近日於Facebook分享化療為她帶來的可怕副作用，她指第一次化療後，除了原本手術傷口的疼痛，副作用更是接踵而來。首先是噁心沒食慾，即使面對眼前林林總總的美食，亦完全沒有胃口；其次是皮膚變得敏感脆弱，輕輕一碰就瘀青，隨手一抓就有破損，甚至起了水泡；第三個副作用是極度嗜睡，可以睡到不省人事；第四個副作用是嚴重脫髮，她指不論再怎麼小心翼翼，頭髮還是一大撮一大撮掉落。

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胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間亦較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

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胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

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