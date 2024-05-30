旅發局｜夏季向過夜旅客送交通、消費優惠　6月推新廣告宣傳全城好客之道

▲ 旅發局夏季推出新宣傳項目，向過夜旅客送交通、消費優惠，6月推新廣告宣傳全城好客之道（旅發局圖片）

為配合暑假旅客出行旺季，旅發局正籌備全新夏季宣傳項目「香港 · 樂在當夏」，向過夜旅客送贈交通、消費優惠等，在鬧市和旅遊旺區加添夏日主題裝飾，並設立旅遊指南專頁，冀主力吸引更多年輕及家庭客來港。旅發局預告6月初將推出新電視廣告宣傳片，多位人氣藝人古天樂、宣萱、鄧麗欣參與拍攝，鼓勵全城展現「好客之道」。

另外，旅發局將繼續推出旗下6個年度旗艦盛事，並繼續支持及宣傳不同在香港舉行的國際盛事，包括6月8至9日舉行的「S2O 亞洲潑水音樂節（香港站）」、9月中秋大坑舞火龍。

推出全新夏季宣傳項目 力吸年輕及家庭客

旅發局今日（30日）公布下半年主要工作，預告推出全新夏季宣傳項目「香港 · 樂在當夏」，與業界攜手吸引更多旅客來港，尤其是年輕及家庭客，與本地市民一同享受盛夏旅遊樂趣。項目計劃在鬧市和旅遊旺區加添夏日主題裝飾，供市民及旅客「打卡」。同時向過夜旅客送贈夏日獎賞，涵蓋交通、消費優惠等，並在旅發局官網設專頁，推介夏日城中焦點活動、好去處、主題旅遊等。

繼續加強客源市場推廣

旅發局亦會繼續加強在客源市場的宣傳工作，未來會以年青人、家庭和首次來港旅客為目標客群。針對內地、東南亞及台灣的短途市場，邀請內地藝人分享訪港旅程點滴，從地標打卡、郊外美景、地道體驗、舌尖美味等方面，展示香港魅力；同時支持電影在本港取景，並支持網紅訪港拍攝香港主題式旅遊，推介不同行程及攻略。針對台灣市場，同時聯乘當地業界推出香港主題式旅遊套票，透過 「文學」主題，將「金庸與張愛玲」兩位人們熟知的作家，綑綁在一起推廣。

長途市場市場方面，將借助頂尖飲食節目於海外宣傳，邀請國際飲食媒體報導，例如《我要做廚神..澳洲版》、名廚 Curtis Stone 著名飲食節目、澳洲名廚 Dan Hong 第 2 季《The Streets with Dan Hong》、德國名廚 Tim Raue 飲食節目《 Herr Raue Reist 》等。另邀請國際飲食媒體報導「亞洲 50 最佳酒吧」最新出爐獲獎酒吧。

針對中東及穆斯林新興市場，旅發局也會繼續透過參與中東市場大型旅遊展，及舉辦考察團，助本地、中東及穆斯林旅遊業界互相合作。

全新電視廣告登場 鼓勵全城展現「好客之道」

為提升訪港旅客體驗，旅發局針對業界、社區及公眾三個層面分階段推廣好客之道，並鼓勵各界以至全港市民，一同做個好客東道主。6月初將推出全新電視廣告宣傳片，主題為「做多一步 好客之道」，涵蓋餐飲、零售和交通業三大篇章，邀請到多名人氣藝人參演，當中「最佳 CP」古天樂及宣萱、人氣女星鄧麗欣、新生代男演員朱鑑然、胡子彤和吳肇軒，化身茶餐廳侍應與食客；波鞋店售貨員與顧客；的士司機與乘客，演繹業界前線人員及市民在日常工作和生活中，只要簡單做多一步，都可以一同實踐好客之道，同時表達香港專業、優質的服務精神。

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預告片段昨日（29日）已在各大社交媒體及透過KOL發放，片中以戲中戲的手法，由年輕演員胡子彤、吳肇軒、林熙彤及劉沛蘅以獨特鬼馬方式，演繹經典廣告金句「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」，率先帶領大眾一起思考今時今日如何發揮好客精神。

業界推活動響應「好客之道」推廣

旅發局昨日舉行「好客之道推廣」業界預展，向約120名旅遊及航空、酒店、餐飲、零售等7個相關行業的業界代表，分享推廣全城好客之道的最新宣傳詳情，並率先播映全新系列電視廣告宣傳片，反應正面。

舉辦及支持國際大型盛事

旅發局未來半年將舉辦旗下6個年度旗艦盛事，包括6月15、16日香港國際龍舟邀請賽、10月13日香港單車節、10月23至27日香港美酒佳餚巡禮、11月22日至1月1日香港繽紛冬日巡禮、12月31日至1月1日香港跨年倒數，以及2025年1月（大年初一）舉行的新春國際匯演之夜。

旅發局繼續全力支持及宣傳不同在香港舉行的國際盛事，例如6月8至9日舉行的「S2O 亞洲潑水音樂節（香港站）」、9月中秋大坑舞火龍、10月28 日至11月3日的香港網球公開賽 2024、10月30至31日舉行的SmartCon 2024。

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