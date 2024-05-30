  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 17:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【水果/蔬果/腎臟/高鉀食物/心臟健康】多食蔬果都未必等於健康？一名20多歲男醫生進食大量水果後出現不適，送院時已失去心跳，腎臟亦因此受損，需要即時進行心肺復甦法及洗腎，經一輪搶救後才驚險救回一命。醫生強調，部分食物鉀含量頗高，過量食用恐致心律不整，甚至是心臟停止跳動，尤其一類人更不宜多吃。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜藥房、藥行、藥坊、藥妝有何分別？　藥劑師教你 5 招找對配藥點

台灣林口長庚醫院資深護理師譚敦慈在節目「小宇宙大爆發」中分享病例，指該名男子是一名年輕醫生，本身極愛吃水果，但患上腎病需要定期洗腎，需要限制吃水果。不料某晚半夜上廁所時，半夢半醒間竟打開家中雪櫃吃下了大量水果。

待男子家人發現時，男子已意識不清，立即緊急召救護車送院，惟到醫院時已失去心跳。譚敦慈坦言，腎病病人攝取過多含有鉀離子的水果，會誘發心臟問題，而男子送院時已心跳停頓、無法洗腎，情況極為驚險。幸而醫護人員未有放棄，一直努力為其進行心肺復甦術（CPR），一進為他洗腎，最終挽回一命。

譚敦慈接著又分享另一病例，指有位太太認為「黑色入腎」，要求已洗腎及切除副甲狀腺的丈夫食黑豆養生，最終丈夫因吃太多高鉀黑豆，全身磷酸鹽含量嚴重超標，嘆指：「養生東西在洗腎病人身上，有可能會要他們的命。」

10類高鉀食物

腎臟科醫生洪永祥解釋指，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

醫生盤點以下10種高鉀食物，食用需要適量，尤其腎病病人食用時需要減少分量：

點擊圖片放大
+11
+10

10大傷腎壞習慣

除了飲食習慣外，洪醫生亦曾在個人YouTube頻道上綜合自己20年的從醫經驗，列出以下10大傷腎惡習：

點擊圖片放大
+11
+10

腎病患者不宜進食高鉀食物

香港專業教育學院（IVE）葵涌院校應用科學系講師兼英國註冊營養師黃蘊芝博士表示，鉀質有助將鈉質排走，平衡身體電解質，維持水分平衡及改善血壓，而且鉀質屬微量元素，亦有助神經系統傳輸，特別適合高血壓人士。每日攝取2至3份4水果及6至8両蔬菜就應獲得一日所需。不過，她提醒腎臟有問題的人士不宜進食高鉀食物，以免身體排不走過量的鉀質，影響心臟功能。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【腎臟危機】長期攝取大量雞胸肉高蛋白　健身教練極端飲食罹末期腎病變
18:44 2022/08/16
【腎臟危機】長期攝取大量雞胸肉高蛋白　健身教練極端飲食罹末期腎病變
【腎臟危機】男子愛喝台式飲品致腎臟受損　醫生警告：慢性腎病初期症狀不明顯
18:01 2023/04/18
【腎臟危機】男子愛喝台式飲品致腎臟受損　醫生警告：慢性腎病初期症狀不明顯
【腎功能】港男日食兩粒止痛藥 年屆60歲患上腎病肥腫難分
18:24 2023/05/29
【腎功能】港男日食兩粒止痛藥 年屆60歲患上腎病肥腫難分
【飲品惹禍】糖尿病老翁日飲1種中藥材惹禍　血鉀超標急入院嚴重可致死
17:53 2023/06/02
【飲品惹禍】糖尿病老翁日飲1種中藥材惹禍　血鉀超標急入院嚴重可致死

你可能感興趣

【腎臟危機】長期攝取大量雞胸肉高蛋白　健身教練極端飲食罹末期腎病變
18:44 2022/08/16
【腎臟危機】長期攝取大量雞胸肉高蛋白　健身教練極端飲食罹末期腎病變
【腎臟危機】男子愛喝台式飲品致腎臟受損　醫生警告：慢性腎病初期症狀不明顯
18:01 2023/04/18
【腎臟危機】男子愛喝台式飲品致腎臟受損　醫生警告：慢性腎病初期症狀不明顯
【腎功能】港男日食兩粒止痛藥 年屆60歲患上腎病肥腫難分
18:24 2023/05/29
【腎功能】港男日食兩粒止痛藥 年屆60歲患上腎病肥腫難分
健康問題 食用安全 醫生 蔬果 YouTube

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神