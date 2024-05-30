飲食攻略｜20歲男食水果後　心跳停止+腎受損險亡　醫生：10類食物易傷腎

【水果/蔬果/腎臟/高鉀食物/心臟健康】多食蔬果都未必等於健康？一名20多歲男醫生進食大量水果後出現不適，送院時已失去心跳，腎臟亦因此受損，需要即時進行心肺復甦法及洗腎，經一輪搶救後才驚險救回一命。醫生強調，部分食物鉀含量頗高，過量食用恐致心律不整，甚至是心臟停止跳動，尤其一類人更不宜多吃。

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台灣林口長庚醫院資深護理師譚敦慈在節目「小宇宙大爆發」中分享病例，指該名男子是一名年輕醫生，本身極愛吃水果，但患上腎病需要定期洗腎，需要限制吃水果。不料某晚半夜上廁所時，半夢半醒間竟打開家中雪櫃吃下了大量水果。

待男子家人發現時，男子已意識不清，立即緊急召救護車送院，惟到醫院時已失去心跳。譚敦慈坦言，腎病病人攝取過多含有鉀離子的水果，會誘發心臟問題，而男子送院時已心跳停頓、無法洗腎，情況極為驚險。幸而醫護人員未有放棄，一直努力為其進行心肺復甦術（CPR），一進為他洗腎，最終挽回一命。

譚敦慈接著又分享另一病例，指有位太太認為「黑色入腎」，要求已洗腎及切除副甲狀腺的丈夫食黑豆養生，最終丈夫因吃太多高鉀黑豆，全身磷酸鹽含量嚴重超標，嘆指：「養生東西在洗腎病人身上，有可能會要他們的命。」

10類高鉀食物

腎臟科醫生洪永祥解釋指，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

醫生盤點以下10種高鉀食物，食用需要適量，尤其腎病病人食用時需要減少分量：

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10大傷腎壞習慣

除了飲食習慣外，洪醫生亦曾在個人YouTube頻道上綜合自己20年的從醫經驗，列出以下10大傷腎惡習：

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腎病患者不宜進食高鉀食物

香港專業教育學院（IVE）葵涌院校應用科學系講師兼英國註冊營養師黃蘊芝博士表示，鉀質有助將鈉質排走，平衡身體電解質，維持水分平衡及改善血壓，而且鉀質屬微量元素，亦有助神經系統傳輸，特別適合高血壓人士。每日攝取2至3份4水果及6至8両蔬菜就應獲得一日所需。不過，她提醒腎臟有問題的人士不宜進食高鉀食物，以免身體排不走過量的鉀質，影響心臟功能。

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