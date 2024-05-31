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2024新公園｜2024年4大新建免費公園　3層高旋轉滑梯＋必影退役消防車

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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即睇2024年4大新建免費兒童公園！

【新公園/親子好去處/兒童遊樂場/紅磡都市公園/大角咀海輝道/沙田車公廟路遊樂場/啟德車站二期公園】想帶小朋友去玩，但又不知道有甚麼好去處？其實香港近年有不少新建成的公園，除了提供一系列的遊玩設施外，還有可以鍛練小朋友體能和肌肉的設施，最適合讓體力滿滿的他們盡情放電！以下為大家整理了4個新建成的免費公園。

2024新公園｜1.紅磡都市公園

紅磡都市公園佔地約2萬3千呎，鄰近紅磡渡輪碼頭，大家可以遊玩之餘，也可以欣賞到旁邊的海景，非常寫意。園內提供一系列的康體設施外，當中包括園內亮點退役消防車展示區、專為長者而設的健身園地、涼亭、草坪及飲水機，顧及不同人士需要之餘，又可以讓大眾多加認識消防車。

紅磡都市公園（第一期）
地址：華信街，毗鄰紅磡渡輪碼
交通方法：港鐵黃埔站C1出口步行約7分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往

按此即睇紅磡都市公園詳情

  • 紅磡都市公園必影亮點為退役消防車。（政府新聞網圖片）
  • 紅磡都市公園內設有健身園地。（政府新聞網圖片）
  • 紅磡都市公園佔地約2萬3千呎。（政府新聞網圖片）
  • 紅磡都市公園有超大草坪。（政府新聞網圖片）

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2024新公園｜2.大角咀海輝道遊樂空間

於3月建成的大角咀海輝道遊樂空間，佔地約8,600呎，設有兒童遊樂設施與成人健身器材，包括戶外管鐘、彈床、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，不同年齡層的市民都可享用。遊樂空間附近便是土瓜灣及大角咀海輝道海濱長廊，設有高12米的「下水水」巨型壁畫、特色休憩座位等，一家大小可以在長廊散步，欣賞海景，享受親子時光。

大角咀海輝道遊樂空間
地址：大角咀海輝道

交通方法：
港鐵奧運站A出口；
乘搭小巴46、70、78、78A至維港灣公共運輸交匯處下車;
乘搭巴士13D、43C、87B、E21、E21C、E21D至維港灣公共運輸交匯處下車港鐵奧運站A出口

按此即睇大角咀海輝道遊樂空間詳情

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2024新公園｜3.沙田車公廟路遊樂場

剛於5月翻新完成的沙田車公廟路遊樂場，以風車作為主題打造出園內4大區域，當中最引人注目的是樓高3層旋轉滑梯，另外還有繩網陣、攀爬塔、鞦韆、彈床、歡樂搖擺、旋轉音樂風車，以及供輪椅使用的氹氹轉共融遊樂設施等，讓不同需要的小朋友也可以享受遊戲的樂趣。

沙田車公廟路遊樂場
地址：沙田大圍車公廟路
交通方法：港鐵大圍站C出口，經圍方天橋往田心方向步行約10分鐘

按此即睇沙田車公廟路遊樂場詳情

  • 沙田車公廟路遊樂場剛於今月翻新完成。（Topick記者攝）
  • 沙田車公廟路遊樂場內焦點是樓高3層旋轉滑梯。（TOPick記者攝）
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    2024新公園｜4.啟德車站二期公園

    啟德車站二期建於前機場北停機坪地區，佔地約8.5公頃，當中包含露天廣場、草坪和水景設施，同時亦設有多個康體設施，包括2個全新兒童遊樂場，當中設有滾輪滑梯、巨型沙池、繩網，以及不同類型的障礙物和3條長滑梯，小朋友一定可以盡情放電！另外，啟德車站廣場更有兩個草地滾球場，提供12 條長35米的球道。

    啟德車站二期公園
    地址：啟德車站廣場兒童遊樂場A及B
    交通方法：港鐵啟德站D出口，沿有蓋行人路步行約6-8分鐘

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