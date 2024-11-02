2024新公園｜2024年6大新建免費公園　6米高超長滑梯+巨型沙池

▲ 即睇2024年6大免費兒童新公園！

【新公園2024/親子好去處/兒童遊樂場/紅磡都市公園/大角咀海輝道/沙田車公廟路遊樂場/啟德車站二期公園】想帶小朋友去玩，又不知道有甚麼好去處？其實香港近年有不少新建成的公園，除了提供一系列遊玩設施外，還可鍛練小朋友體能和肌肉的設施，最適合讓體力滿滿的孩子盡情放電！以下為大家整理了6個2024年落成的免費公園。

新公園2024｜1.紅磡都市公園

紅磡都市公園佔地約2萬3千呎，鄰近紅磡渡輪碼頭，大家可以遊玩之餘，也可以欣賞到旁邊的海景，非常寫意。園內提供一系列的康體設施外，當中包括園內亮點退役消防車展示區、專為長者而設的健身園地、涼亭、草坪及飲水機，顧及不同人士需要之餘，又可以讓大眾多加認識消防車。

紅磡都市公園（第一期）

地址：華信街，毗鄰紅磡渡輪碼（地圖）

交通方法：港鐵黃埔站C1出口步行約7分鐘直達，亦可乘搭多條巴士及小巴路線前往

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新公園2024｜2.大角咀海輝道遊樂空間

於3月建成的大角咀海輝道遊樂空間，佔地約8,600呎，設有兒童遊樂設施與成人健身器材，包括戶外管鐘、彈床、親子鞦韆、搖搖板、健身單車和訓練器，不同年齡層的市民都可享用。遊樂空間附近便是土瓜灣及大角咀海輝道海濱長廊，設有高12米的「下水水」巨型壁畫、特色休憩座位等，一家大小可以在長廊散步，欣賞海景，享受親子時光。

大角咀海輝道遊樂空間

地址：大角咀海輝道（地圖）

交通方法：

港鐵奧運站A出口；

乘搭小巴46、70、78、78A至維港灣公共運輸交匯處下車;

乘搭巴士13D、43C、87B、E21、E21C、E21D至維港灣公共運輸交匯處下車港鐵奧運站A出口

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新公園2024｜3.沙田車公廟路遊樂場

剛於5月翻新完成的沙田車公廟路遊樂場，以風車作為主題打造出園內4大區域，當中最引人注目的是樓高3層旋轉滑梯，另外還有繩網陣、攀爬塔、鞦韆、彈床、歡樂搖擺、旋轉音樂風車，以及供輪椅使用的氹氹轉共融遊樂設施等，讓不同需要的小朋友也可以享受遊戲的樂趣。

沙田車公廟路遊樂場

地址：沙田大圍車公廟路（地圖）

交通方法：港鐵大圍站C出口，經圍方天橋往田心方向步行約10分鐘

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新公園2024｜4.啟德車站二期公園

啟德車站二期建於前機場北停機坪地區，佔地約8.5公頃，當中包含露天廣場、草坪和水景設施，同時亦設有多個康體設施，包括2個全新兒童遊樂場，當中設有滾輪滑梯、巨型沙池、繩網，以及不同類型的障礙物和3條長滑梯，小朋友一定可以盡情放電！另外，啟德車站廣場更有兩個草地滾球場，提供12條長35米的球道。

啟德車站二期公園

地址：啟德車站廣場兒童遊樂場A及B（地圖）

交通方法：港鐵啟德站D出口，沿有蓋行人路步行約6-8分鐘

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新公園2024｜5. 秀茂坪商場「幾何動樂園」

位於秀茂坪商場3樓頂層戶外空間的「幾何動樂園」於8月啟用，全場佔地近12,000呎，以橘色、深海藍色和大石灰色貫穿整個園區，備有超過十項大型遊樂設施，括2.5米高巨型大象滑梯、烏龜跳彈床及鱷魚跳飛機，玩樂空間十足。園內更設有教育學習區，讓小朋友通過遊戲學習有關動物的小知識，培養自主探索的學習態度。

秀茂坪商場「幾何動樂園」

地址：觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場3樓頂層戶外空間（地圖）

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新公園2024｜6. 天水圍天秀路遊樂場

天水圍天秀路遊樂場於8月底正式開放，場內主要以繽紛歷險之旅為主題，設有2大必玩設施，包括6米高巨型滑梯及3米高攀石牆，另外亦設有鞦韆、攀爬繩網、戶外健身器材，以及可供輪椅使用者享用的氹氹轉等。

除了遊樂場外，被譽為「全港最靚泳池」的天秀路游泳池亦同時開放，室外設施包括一個50米乘25米主池及一個25米乘15米訓練池，主池側設有700個座位的觀眾席；而室內設有暖水供應的設施，包括一個25米乘25米訓練池及區內首個按摩池，家長可以帶小朋友全天候享受游泳的樂趣。

天秀路遊樂場｜天水圍天秀路游泳池

地址：天水圍天秀路20號（地圖）

查詢電話：2381 1433

前往方法：可由輕鐵天秀站或濕地公園站步行約5分鐘

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