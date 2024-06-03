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控制血壓防腎病

特約

發布時間： 17 小時前

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提到高血壓，許多人可能會立即聯想到心血管問題。但事實上，血壓長期偏高不僅容易引發心血管疾病，還會對腎臟血管產生不良影響，導致慢性腎病的出現。腎科專科譚雋熹醫生直言，高血壓與腎病關係其實非常密切，據統計數據顯示，需進行洗腎的末期腎衰竭的個案當中，就約有2成的患者是由高血壓引致，問題絕不能忽視。

如果血壓長期偏高，便會增加血液流向腎臟的壓力，導致血管收縮、硬化，並造成腎功能受損。

高血壓破壞腎小球 損害過濾功能

譚雋熹醫生解釋指，腎臟是人體一個極為重要的器官，它的主要功能是透過細小的腎小球血管進行過濾，將體內的代謝廢物、毒素和多餘水分排出體外，並將清潔的血液流回循環系統中。然而，如果血壓長期偏高，便會增加血液流向腎臟的壓力，進而導致血管收縮、硬化，久而久之有機會損害腎小球的過濾能力，造成腎功能受損；加上腎功能惡化又會影響身體對水分和鹽分的代謝，形成惡性循環，使病情進一步變差。

透過蛋白尿化驗檢測體內微蛋白尿的水平，以了解腎臟健康。

定期驗血及驗尿 了解腎功能

事實上，早期腎病的病徵並不明顯，容易令人忽視問題而導致延誤治療，錯過最佳的治療時機，直到患者出現明顯病徵狀如蛋白尿、腳腫時，病情有機會已惡化至中、後期的腎衰竭。因此，譚雋熹醫生建議，有高血壓及家族病史的患者，應每年定期進行腎臟功能檢查，及早對症下藥。一般而言，檢查腎臟是否健康有兩個主要方法，一是接受蛋白尿化驗檢測體內微蛋白尿的水平；二是透過抽血檢驗「肌酸酐」的數值。「所謂『肌酸酐』，其實是指肌肉的代謝物，它可透過腎臟過濾排走，故只要檢查血液內的『肌酸酐』就可估算出腎小球的過濾率，了解腎臟剩餘有多少功能。」

嚴控血壓 減低患上慢性腎病的風險

對於高血壓患者來說，要減低患上慢性腎病的風險，除了定期檢查腎臟功能以制定適當的治療方案外，還要好好控制血壓以防止腎功能變差。根據世界衛生組織的標準指引，成年人的收縮壓持續在140mmHg或以上，或舒張壓持續在90mmHg或以上，就屬患上高血壓。「如果本身已經是腎病患者，則應進一步控制血壓在130/80mmHg的水平，以減低疾病惡化的機會。」

事實上，導致高血壓的原因很多。其中約有95%的患者與遺傳和環境因素有關，包括不良的生活習慣，如高鹽飲食、缺乏運動、吸煙、家族遺傳、肥胖和年齡增長等。另外，約有5%的患者則是由其他身體問題引起的，例如腎病、心血管疾病等，而且主要發生在年輕患者身上。譚雋熹醫生直言，如果能找出血壓控制不佳的原因並進行相應的治療，同時嚴格控制各種危險因素，包括超重、吸煙、飲酒等，大部分情況下都能有效控制血壓並提升腎臟健康。然而情況持續，醫生便會根據病人的實際情況處方合適的藥物，只要病人依從醫生指示用藥，便可嚴控血壓。「目前市面上有多種血壓藥可供選擇，為了提高病人的藥物依從性，減低因用藥的次數複雜而未有遵照醫生指示服藥，甚至出現漏服情況，醫生可以根據病情需要選擇長效藥物或混合藥物，以減少服藥的數量和次數。同時，建立嚴格的監測制度，確保患者服藥定時定量。」

最後，譚雋熹醫生重申，患者病情因人而異，選擇時，還需先諮詢醫生的意見。

腎科專科譚雋熹醫生

（特約）

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