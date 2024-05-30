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居台失財｜居台港媽6萬銀行存款僅剩$1.2　驚揭1年多被分逾400筆轉出

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 19 小時前

最後更新： 2 小時前

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一名港媽將6萬港元存入台灣銀行，發現沒有提款下僅剩$1.2，她驚揭在1年多內被分逾400筆轉出。

【台灣/銀行存款/疫情】錢放在銀行最安全？近日，一名旅台港媽在台灣銀行存有25萬新台幣（下同，折合約6萬港元），其後她因疫情離開台灣，直到最近才回台灣處理帳戶，竟發現在1年多期間，出現了多達400多筆交易紀錄，帳戶金額僅剩5元新台幣（約1.2港元） ，究竟原有的存款去了哪裏？

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童學園
星二代學校｜安排龍鳳胎就讀不同年級　蔡一鳳後悔讓女兒做「細B」

據台灣《東森新聞》報道，港人葉姓女士原本計劃在台灣開設餐廳，所以在台灣的中國信託銀行開戶，自2020年9月存入一筆7.4萬新台幣（約1.7萬港元）後，就再沒有動用該帳戶內總共25萬元存款，一心以為將錢存放在銀行是最安全，等疫情好轉後再回去處理帳戶。不過，最近她為了替小朋友繳交學費，想起該帳戶並查詢金額，竟發現帳戶僅剩5元。

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台灣銀行｜多筆交易紀錄轉出資金

葉女士透過銀行月結單看到在2022年6月9日至2023年9月12日期間，1年多出現多達400多筆交易紀錄，她強調自己從沒有刷過銀行卡，亦不知道可以刷，疫情後她從香港回到台灣的那天開始，為了帳戶問題東奔西跑到現在，銀行卻沒有一次確實的回覆，將事情當球踢來踢去，即使已報案仍擔心，並怒斥銀行沒有解決問題的誠意。

台灣銀行｜銀行回應：每月發信通知

台灣中國信託銀行為此作出回應稱，每個月都有向葉女士寄信件、發短訊通知，但葉女一直沒有回應，且爭議款項需在交易後120天內提出，現今已超出期限，後續如有司法調查，將會全力配合。

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