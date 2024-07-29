  • 27°C
香港時間 : 2024729日 (一) 01:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德式教育主張全人發展　德瑞國際學校雙語教學培養學生成國際公民

特約

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

在現今年代要培育一個孩子成長，除了學術成就外，更重要是他們對世界的認知以及適應環境的能力。德瑞國際學校（German Swiss International School，下稱GSIS) 是本港的頂級學府之一，一條龍升學之餘提供多元文化環境協助學生成長，學校亦隨時代不繼發展和變化，迎合21世紀學生的需求。

 德瑞國際學校創立於1969年提供一條龍升學及多元文化環境協助學生成長。

創立於1969年的GSIS自2013年開始已經提供英語、德語雙語教學，德語作為歐洲最常用語言之一，畢業生將來到外地升學和工作都能具備此語言優勢。GSIS的德語國際部以德國國家課程為基礎，由幼稚園至中學都提供全面的語言、科學、數學和藝術課程。德式教育追求創造性和全人發展，同時致力培養學生成為世界公民，讓他們擁有更好的世界觀。新任校長Alexandra Freigang-Krause女士來自德國，擁有接近30年教育經驗，她希望為GSIS學生提供必要的技能：「我曾在不同國家出任教育工作，所以了解到認識不同文化是十分重要，透過學校的教導能使學生在世界脫穎而出。」

新任校長Alexandra Freigang-Krause女士。

遊戲式教學理念  零語言入學要求

GSIS德語國際部在幼稚園階段的教學理念，是希望透過唱歌和遊戲等等的遊戲式教學，令學生快速掌握第二語言，培養他們的社交和認知能力。學校希望學生在幼稚園學習德語的過程中，能夠享受和發掘語言興趣。升上小學後，學生需學習德英雙語讀寫，對沒有德語基礎的學生，校方會提供為期一年的「CLIPPY」德語小學課程，每周有 15 小時的專屬德文課堂，以小組教學形式令學生更快掌握德文，透過唱歌、圖畫和影片學習德語，同時認識德國節日文化，完成後會轉入恆常德語課堂。

GSIS德語國際部在幼稚園階段以遊戲式教學為主，小學之CLIPPY課程著重小班教學。

今年小學畢業的Louis，媽媽Melody為她報讀德語國際部的原因，是因為他跟家人同遊瑞士後，對德國文化產生興趣：「我們被CLIPPY課程深深吸引，因為這個課程特別為沒有德語基礎的學生設計，Louis每天很期待上學，更會跟我分享當日所學的德語和文化。」對於沒有德語背景家庭的父母，學校同時會舉辦活動支援，學生和家長可以同時受惠。

「CLIPPY」德語小學課程學生 Louis。

初中FAST TRACK學習德語 高中DIA著重全人發展

至於初中加入德語國際部的學生，校方亦提供「Fast Track」德語中學課程協助他們適應，學校將德語融入跨學科課程，而由於不少學科有比較專門的德語詞彙，首年每星期有10堂德文課與有德語基礎的學生分開，全年大約有 350至360堂德語課，目標是學生在兩年後可進入常規班別上課。

德語國際部學生在高中最後兩年（K11至K12）會修讀德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA），DIA是一個德英雙語國際課程，受德國政府監管，GSIS亦是香港唯一提供此課程的國際學校。在兩年課程中，學生會修讀11個學科，必修科包括英語、德語和數學、學生亦可按興趣和需要選擇法語和國語作選修科，此外，課程亦會涵蓋科學（例如生物、化學等）以及社會研究科目（如地理和宗教），令他們大學選科更有彈性。DIA強調全人教育，課程規定學生進行一星期的暑期工作實習，幫助他們認清未來發展之路。

GSIS畢業生可選擇到世界各地大學升學，有意赴德國升學的DIA畢業生，會被視作德國教育公民，毋須申請學生簽證之餘，學費由德國政府全數支付。2024年德語國際部畢業班中，便有兩位學生在今年的德國中學國際考試文憑獲得1.0滿分（1-1.5為A級）。其中Lenja被世界四大理工學院之一的蘇黎世聯邦理工學院取錄，Julian則入讀香港大學的醫科，可見課程受世界認可。

德瑞國際學校的課外活動多元化，致力培養學生全人發展。

2024年德語國際部畢業班。

（特約）