德式教育主張全人發展　德瑞國際學校雙語教學培養學生成國際公民

在現今年代要培育一個孩子成長，除了學術成就外，更重要是他們對世界的認知以及適應環境的能力。德瑞國際學校（German Swiss International School，下稱GSIS) 是本港的頂級學府之一，一條龍升學之餘提供多元文化環境協助學生成長，學校亦隨時代不繼發展和變化，迎合21世紀學生的需求。

▲  德瑞國際學校創立於1969年提供一條龍升學及多元文化環境協助學生成長。

創立於1969年的GSIS自2013年開始已經提供英語、德語雙語教學，德語作為歐洲最常用語言之一，畢業生將來到外地升學和工作都能具備此語言優勢。GSIS的德語國際部以德國國家課程為基礎，由幼稚園至中學都提供全面的語言、科學、數學和藝術課程。德式教育追求創造性和全人發展，同時致力培養學生成為世界公民，讓他們擁有更好的世界觀。新任校長Alexandra Freigang-Krause女士來自德國，擁有接近30年教育經驗，她希望為GSIS學生提供必要的技能：「我曾在不同國家出任教育工作，所以了解到認識不同文化是十分重要，透過學校的教導能使學生在世界脫穎而出。」

▲ 新任校長Alexandra Freigang-Krause女士。

遊戲式教學理念 零語言入學要求

GSIS德語國際部在幼稚園階段的教學理念，是希望透過唱歌和遊戲等等的遊戲式教學，令學生快速掌握第二語言，培養他們的社交和認知能力。學校希望學生在幼稚園學習德語的過程中，能夠享受和發掘語言興趣。升上小學後，學生需學習德英雙語讀寫，對沒有德語基礎的學生，校方會提供為期一年的「CLIPPY」德語小學課程，每周有 15 小時的專屬德文課堂，以小組教學形式令學生更快掌握德文，透過唱歌、圖畫和影片學習德語，同時認識德國節日文化，完成後會轉入恆常德語課堂。

▲ GSIS德語國際部在幼稚園階段以遊戲式教學為主，小學之CLIPPY課程著重小班教學。

今年小學畢業的Louis，媽媽Melody為她報讀德語國際部的原因，是因為他跟家人同遊瑞士後，對德國文化產生興趣：「我們被CLIPPY課程深深吸引，因為這個課程特別為沒有德語基礎的學生設計，Louis每天很期待上學，更會跟我分享當日所學的德語和文化。」對於沒有德語背景家庭的父母，學校同時會舉辦活動支援，學生和家長可以同時受惠。

▲ 「CLIPPY」德語小學課程學生 Louis。

初中FAST TRACK學習德語 高中DIA著重全人發展

至於初中加入德語國際部的學生，校方亦提供「Fast Track」德語中學課程協助他們適應，學校將德語融入跨學科課程，而由於不少學科有比較專門的德語詞彙，首年每星期有10堂德文課與有德語基礎的學生分開，全年大約有 350至360堂德語課，目標是學生在兩年後可進入常規班別上課。

德語國際部學生在高中最後兩年（K11至K12）會修讀德國中學國際考試文憑（German International Abitur，下稱DIA），DIA是一個德英雙語國際課程，受德國政府監管，GSIS亦是香港唯一提供此課程的國際學校。在兩年課程中，學生會修讀11個學科，必修科包括英語、德語和數學、學生亦可按興趣和需要選擇法語和國語作選修科，此外，課程亦會涵蓋科學（例如生物、化學等）以及社會研究科目（如地理和宗教），令他們大學選科更有彈性。DIA強調全人教育，課程規定學生進行一星期的暑期工作實習，幫助他們認清未來發展之路。

GSIS畢業生可選擇到世界各地大學升學，有意赴德國升學的DIA畢業生，會被視作德國教育公民，毋須申請學生簽證之餘，學費由德國政府全數支付。2024年德語國際部畢業班中，便有兩位學生在今年的德國中學國際考試文憑獲得1.0滿分（1-1.5為A級）。其中Lenja被世界四大理工學院之一的蘇黎世聯邦理工學院取錄，Julian則入讀香港大學的醫科，可見課程受世界認可。

▲ 德瑞國際學校的課外活動多元化，致力培養學生全人發展。

▲ 2024年德語國際部畢業班。

（特約）