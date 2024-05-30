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愛國主義教育｜工作小組辦吉祥物、標誌設計比賽　獎品包括香港故宮博物館年票

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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「愛國主義教育工作小組」今日（30日）宣布，辦「愛國愛港愛社區」吉祥物及標誌設計比賽。(陳國基fb圖片)

「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下的「愛國主義教育工作小組」今日（30日）宣布，以「愛國愛港愛社區」為主題，舉辦吉祥物創作及標誌設計比賽，邀請中、小學和大專院校學生參加，以增強青年的愛國意識和情懷，弘揚以愛國愛港為核心、同「一國兩制」方針相適應的主流價值觀，並去信予全港中、小學和大專院校及校長推廣。

工作小組組長李慧琼今日見記者指，比賽屬自願參與性質，有信心今次活動有不少人樂意參與，獲選的設計會在國慶75周年活動或愛國相關小組活動時採用；小組亦計劃製作宣傳片，邀請小朋友和青少年合唱歌曲，希望將愛國愛港愛社區的信息。至於籌備比賽成本，她指，活動由政府新聞處統籌，屬政府開支，相信不用太多錢。

 「憲法和基本法推廣督導委員會」主席、政務司司長陳國基表示：

愛國主義教育是細水長流、深耕細作的工作，並需要從小做起，以趣味化、多元化的形式融入學生的日常學習和生活中，潛移默化引導學生樹立國家意識、增進愛國情感。是次吉祥物創作及標誌設計比賽正是輕鬆有趣的愛國主義教育活動，歡迎學生踴躍參加。

「愛國主義教育工作小組」今日（30日）宣布，辦「愛國愛港愛社區」吉祥物及標誌設計比賽。(陳國基fb圖片)

吉祥物創作及標誌設計比賽  各設小學、中學和大專組

「愛國愛港愛社區」吉祥物創作及標誌設計比賽由「愛國主義教育工作小組」主辦、香港大公文匯傳媒集團承辦。上述吉祥物創作及標誌設計這兩個比賽類別各設小學組、中學組和大專組，參賽者可參加多於一個比賽類別，但每人就每個比賽類別只可遞交一份參賽作品。

在這兩個比賽類別下，每組設冠、亞、季軍各一名和優異奬一名。工作小組為了鼓勵學生踴躍參與，另設「最積極參與學校獎」。所有得獎者將獲贈證書，冠、亞、季軍得主更將獲得香港故宮文化博物館年票。得獎作品有機會獲政府採納，日後在宣傳品上採用。
　　 
比賽即日開始接受報名，7月15日截止，預計9至10月公布比賽結果。

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