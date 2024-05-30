應用科學大學｜THEi朝應科大發展料審批升格需3年半　新學年內地生報讀比例急升

▲ THEi去年底起表示正積極籌備升格私立大學，校長劉建德表示正在「走流程」，預料需時3年半完成審批。（梁偉榮攝）

政府致力推動成立應用科學大學，香港高等教育科技學院（THEi）去年底起表示正積極籌備升格私立大學，被問到進展，校長劉建德今（30日）表示正在「走流程」，預料需時3年半完成審批，正朝應科大方向發展。院校亦稱，接獲入學申請人數比去年多，尤其內地生報讀比例急升，盼局方放寬學額限制。

教育局已預留1億啟動資金，協助自資院校成立「應用科學大學聯盟」。劉建德表示，局方要求加入聯盟的專上院校須先升格為私立大學，因此當學校「走完流程」時便會申請加入，並稱THEi以開辦應用學科課程為定位，若政府認為院校適合朝應科大方向走，自然會提出，「比起推動政府怎樣做來得好」。

新學年收生方面，劉又提到，已接獲大量入學申請、人數比去年多，尤其內地生報讀比例急升，不過申請尚未截止，現階段不便透露具體數字；同時收生受學額限制，只能招收最多1成內地、澳門及台灣學生，故正向局方爭取放寬限額。

THEi亦將與澳洲昆士蘭大學合辦土木工程雙學位學士課程，獲取錄學生會先在香港修讀兩年，再到澳洲升讀3至4年級，修畢課程後可獲兩間院校頒發畢業證書。建造、環境及工程學系系主任黃浩輝指，當學生有機會到海外見識、實習，相信有助培育他們具備全球性視野，有利日後發展，並稱課程最快於2025/26年起收生，料首年招收10人。被問到課程學費，劉則表示，每年學費都有機會增長，因此不便透露。

另外，THEi分別獲內地企業資助300萬、280萬開辦「音樂科技及管理」及「智能製造」學士課程；兩個課程預料最快於2025/26學年開辦，分別提供40至60個名額。

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