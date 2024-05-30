轉跑道｜空少變身巴黎時裝周街拍攝影師　最難忘獲邀成LV時裝騷指定攝影師

貴為時裝之都的巴黎，一年有6次主要的男女裝和Haute Couture時裝周，時裝周期間各路人馬齊集，除了模特兒、時裝傳媒和近年興起的網紅外，還少不得在每場時裝展外捕捉潮人進入會場內一剎那的街拍攝影師，Ray是其中一員，身為空中服務員的他利用公餘時間為這「興趣」一拍9年，這份熱熾的情懷到今天從沒有減退下來。

要認識Ray在空中服務員工作以外的興趣，首先要大家懂得甚麼叫做時裝周的街拍攝影師。街拍攝影師意指在每場時裝展不同的場地外，用快門捕捉穿上參與時裝展的觀眾或影星們照片，藉此帶出真實世界的時裝究竟是甚麼的一回事，當然，今天在各大品牌的滲透下，不少出席時裝展的人背後其實收了不少「禮金」穿上品牌的服裝，街拍攝影師所拍的照片彷彿亦失去了當初的原意，但無可否認的是這些照片盡管夾雜了商業味道，但一張成功的「街拍」相片仍有一定的可觀性。

▲ 周柏豪是Ray的偶像，由拍攝他到成為朋友。Ray說：「未拍攝周柏豪時可說是我人生的低潮，當時和家人關係不好，又剛遇上失戀，拍攝了他後的一切所發生的事情，感覺好像他拉了我一把。」（圖片受訪者提供）

要去了解這方面，Ray可說是最佳人選，從浸會傳理學院修讀digital graphic、art和閒時就熱愛時裝的他，2011年當上空中服務員，趁著假期因利成便，首次與時裝周「見面」。

時裝展的迷思

「自小就對時裝周有著迷思，希望有機會親身參與，適逢那些年非常留意稱得上是街拍始祖的Tommy Ton，他在時裝周拍下不少出色的照片，於是我坐言起行請了假膽粗粗拿著相機，在本是5 天的男裝周期間花了兩天時間來拍攝街上的行人。」

「還記得12年前的資訊還未像今天發達，在網站裏搜尋舉行時裝展的地點，同時又要忙於在地圖上記下位置和地鐵路線等，要是遇上不公開地址的大騷，更須要向不認識的攝影師詢問。兩日拍攝過後，用amazing來形容當時的心情就最適合不過，在意猶未盡的情況下，兩個月後我申請了無薪假再次出征巴黎女裝周，哈.......」

▲ 街拍的起源可追溯至60年代，最初紐約有一位名為Bill Cunningham的攝影師，喜歡拿著手機拍攝路人或時裝展出席者的一舉一動，在他生前，就連Anna Wintour都要「企定定」給他拍攝。（圖片：法新社）

相比於今天的街拍攝影師，拍了照片上載於社交網站，目的當然是招攬追隨者，從而得到賞識，甚至時裝品牌的眷顧，反觀Ray的初心就來得非常單純。

「沒有太多計算，只是直接地想做一個平台，希望相片可以啟發大家如何配襯服裝，這一份初心到現在還沒有改變。」

不過，近年參與時裝周的街拍攝影師多如牛毛，究竟何謂一張好的街拍相片？

「我覺等好壞與否，因人而異，並沒有一個準則，對我來說一定要是一張清晰的全身相，亦要留意服裝與四周的環境是否配合，盡可能前後都要拍攝。而有些準則自己一直把守著，就是決不拍攝滿身品牌商標的服裝，同時亦不選擇當季大熱的款式，在有限的環境和選擇下找一些耐看的造型拍攝。」

而估不到的是Ray在日積月累的拍攝下，為他打開了工作以外的另一道大門。

▲ Ray的街拍作品。（圖片受訪者提供）

另一道大門

一直以來，Ray的偶像是周柏豪，適逢某年他當上Givenchy的本地代言人，在巴黎看到他那有不拍的理由。

「而意想不到的是上載他的相片後，他竟然追隨了我的Instagram，之後他陸續參與了兩季時裝周，我由一位街拍者變成了他的朋友，在其中一季，收到他經理人的來電邀請我為他拍攝整個巴黎行程，這一種感覺實在難以言喻。」

及後，Ray的人脈開始漸廣，在唱片公司工作的大學同學於Instagram上看到他不俗的相片後，在他的引薦下，在工作以外的時間開始為歌手做styling的工作，投入自己的「興趣」。

至於說到近年最難忘的，當然是早前Louis Vuitton邀請他在香港舉行的早秋系列成為大會指定攝影師之一。

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「當時主辦單位想找一些曾經到過巴黎拍攝時裝周的本地攝影師，誠然，今天往時裝周的本地攝影師不多，結果找來了5位攝影師，而我是其中一位，這一次的拍攝當然有壓力，畢竟自己是街拍出身，拍攝runway是截然不同的兩回事，沒有修讀過攝影課程的我，事前會向一些專業的攝影師尋求意見，做足準備，絕對不可以失了本地攝影師的面子呢﹗」

疫情後的改變

今天的Ray照舊如常是空中服務員，6月即將在巴黎舉行的男裝展，他已經蠢蠢欲動，雖然他的街拍年資超過10年，但每一次參與都叫他有著莫明的興奮。

「過去疫情肆虐都未能出席時裝周，恨得牙癢癢，這年頭有機會再次出征，哪有不興奮的理由。不過，過去的3年時裝周變化很大，曾經每季都會碰上的外國街拍攝影師和朋友，有很多已經離開不再參與，例如來自韓國的街拍攝影師幾乎完全沒有了﹗自己的拍攝心態亦有所改變，以前會好執著一定要拍下大量相片，今天會比較隨意，有時抱著這一種態度去拍攝，反而作品的調子會更見從容不迫。」

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他補充：「參與那麼多年時裝展，縱使6月的夏天炎熱得要命，1月的冬天吃盡了西北風，每天只吃麵包充飢，但每次依然是萬分期待，畢竟在誤打誤撞之下街拍令我實現了不少夢想，令我相信只要有夢想，肯踏出一步，總會有另一片天空等待著你。」

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