高官外訪｜率團出席中美灣區對話　陳茂波冀成兩地更廣泛合作開始

▲ 陳茂波（右五）與出席「中美灣區對話」的加州州長紐森（右二）會面。（政府新聞處圖片）

正在訪美的財政司司長陳茂波，他在五月二十九日（加州時間，下同）出席在美國加州柏克萊市舉行的「中美灣區對話」 和「中美地方氣候行動高級別活動」。他指，兩個灣區合作發展、影響力會不斷提升，可以為全球的綠色發展作出積極貢獻，期望這次對話活動成為兩地更廣泛、更深入合作的開始，香港在投資和商務方面可成為積極連接兩個灣區的理想地點。香港與三藩市灣區夥伴簽訂了三項合作意向書或備忘錄。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

出席者包括加州州長、加州高層官員

中國人民對外友好協會會長楊萬明、美國加州州長紐森和多位加州高層官員也有參與兩場活動，而中國國家發展和改革委員會的代表以及美國多個州的代表亦參與了「中美地方氣候行動高級別活動」。

陳茂波︰保持開放和坦誠的溝通比以往更重要

陳茂波在「中美灣區對話」指，很高興能夠參與中美這兩個世界最大經濟體的對話，鑑於今天面臨許多緊迫的問題，從氣候變遷到地緣政治危機，保持開放和坦誠的溝通比以往任何時候都更加重要，從兩個灣區開始，可以在很多方面共同努力。他指，無論從媒體上讀到或聽到甚麼，香港的「一國兩制」仍然有效，普通法制度和法治依然健全，是中國唯一使用普通法的司法管轄區，資金、人員、貨物、資訊繼續自由進出香港。

陳茂波分享香港在2050年前達到碳中和的目標，以及邁向這目標期間低碳轉型政策措施，包括利用更清潔的能源發電、以集體運輸尤其是鐵路系統為骨幹的交通和城市建設、建築物節能減排和綠色建築，以及減廢等。他也闡述香港在用好金融中心優勢、促進資金與綠色項目高效對接的工作和進展。

香港與三藩市灣區夥伴簽訂了三項合作意向書或備忘錄，包括：

（1）財經事務及庫務局與加州—中國氣候研究院簽訂合作意向書，就碳市場發展及可持續金融等範疇加強合作； （2）香港投資推廣署與美國三藩市的灣區委員會簽署合作備忘錄，促進兩地投資推廣及推動綠色可持續發展方面的交流；及 （3）香港大學氣候及碳中和研究中心，與加州—中國氣候研究院簽訂合作意向書，促進人才培育、青年交流及培訓。



下午，陳茂波與代表團成員出席「中美地方氣候行動高級別活動」。他於首場題為「可持續與綠色轉型」的圓桌討論環節致辭時，闡述香港邁向碳中和的策略和進程，包括推進電動車普及，以及在綠色金融和綠色科技等方面的工作。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦有參與該環節。他表示，香港作為國際金融中心，亦為亞洲最大的綠色和可持續債券發行中心，可引導國際綠色資本投向兩個灣區的綠色項目、綠色產品和綠色科技，從而貢獻中美兩國以至全球的經濟綠色轉型和應對氣候變化工作。



晚上，香港代表團與參與這次對話及高級別活動的兩個灣區的代表和商界共進晚餐，陳茂波指，中美就氣候變化展開衷誠合作將可產生很大的協同效應，對全球帶來重要的正面影響，希望未來繼續推動兩個灣區之間的溝通合作，加深彼此的友誼。



陳茂波在五月三十日將繼續在加州的最後一日行程。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5