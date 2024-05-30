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星級靚媽丨倪晨曦四年抱三不忘事業　成本年首季賺得最多香港KOL

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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靚媽倪晨曦拍廣告。

已為兩子之母倪晨曦（Elva）一直都係各大品牌的竉兒，家庭與工作兼顧有道，下個月準備生產的她現在依然努力，為賺奶粉錢密密工作，根據admongo機構統計，難怪勤力的她成為2024首季香港收入最高的KOL。

近日，Elva連續4年為健康營養產品做代言人，在這次廣告拍攝中與一位小朋友合作，一同做一些瑜伽動作，即使身懷六甲的她仍然動作靈活，那些瑜伽動作都難不到她，不枉網民對她最好奇的問題是如何產後依然保持美麗和完美身材。

華裔小姐丨倪晨曦宣布第3胎佗仔　有意想再追女？

倪晨曦

不過，Elva卻自嘲：「其實唔係！靠化妝，髮型都好重要，我試過喺屋企湊B，去廁所照鏡都會俾自己嚇親，心諗：『吓！呢個邊個嚟㗎！』」

提到未來的動向發展，Elva表示自己的YouTube 頻道有一個重大的項目，說：「年頭同一個本地慈善機構 ，一齊完成佢哋嘅夢想因為自己生咗bb，所以對小朋友嘅健康有更多關注，所以今次呢個project我好心機想做好，希望可以引起更多人對呢個群組嘅關注。」

倪晨曦

最新影片要求：陳浩民專訪

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前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

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