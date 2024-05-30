  • 26°C
香港時間 : 2024530日 (Thu) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手媽媽丨「口罩小組」浩南網上報喜　宣布囝囝出世重7磅13安士

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 東張西望 藥物百科 超市大搜查 九龍城寨之圍城 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

浩南宣布誕下B仔。

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》雙料冠軍鄭伊琪（浩南），於2021年透露與拍拖四年的男友準備結婚，惟今年1月突然自揭陀B，亦已經結了婚，榮升人妻兼人母。

娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公布陀B：以後繼續多多指教

宣布B仔出世

今日（30日）她在社交網報喜，宣布囝囝出世，並甫出B仔相，留言表示：「𝓗𝓲老積仔🙂‍↔️~咁細個已經有爸B淡淡定既風範7磅13安士，52cm高 巨肚除了脂肪就是你嗎？🤎#0529 #雙子男」

她又指傷口復原不錯：「小b和我都很好 醫生說他昨天飲25ml 今天已飲40ml 吃好睡好乖寶寶🥹我傷口也復原得不錯 沒有痛～謝謝醫生和姑娘的照顧。一切順順利利的開始。」一班網民也紛紛留言送祝福！

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：陳浩民專訪

TOPick柴犬追星
前TVB小生丨陳浩民認負面新聞打擊大感徬徨　強調與阿佘仍是朋友少聯絡

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【昔日型男】鄭浩南婚變後首現身直播　額頭紋嚴重殘樣驚嚇網民
11:29 2023/06/01
【昔日型男】鄭浩南婚變後首現身直播　額頭紋嚴重殘樣驚嚇網民
娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公布陀B：以後繼續多多指教
19:03 2024/01/19
娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公布陀B：以後繼續多多指教

你可能感興趣

【昔日型男】鄭浩南婚變後首現身直播　額頭紋嚴重殘樣驚嚇網民
11:29 2023/06/01
【昔日型男】鄭浩南婚變後首現身直播　額頭紋嚴重殘樣驚嚇網民
娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公布陀B：以後繼續多多指教
19:03 2024/01/19
娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 　浩南IG公布陀B：以後繼續多多指教
鄭伊琪 娛樂行業 娛樂人物職業 新手爸媽

最高瀏覽

急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（05月30日 時間12:05）
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
不一樣的爸媽｜港夫婦10年生5孩遭質疑是否養得起　80後港媽拆解開支：窮有窮養
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
東張西望何伯｜麥美恩對何伯夫婦睇唔過眼　Mayanne與新何太同樣情迷一男星
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
「配音王」蕭亮傳3月多倫多離世　終年83歲
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神
肝臟健康｜肝功能變差有樣睇？　醫生4大容貌變化：肚變大要留神