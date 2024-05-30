新手媽媽丨「口罩小組」浩南網上報喜　宣布囝囝出世重7磅13安士

▲ 浩南宣布誕下B仔。

ViuTV節目《最後一屆口罩小姐選舉》雙料冠軍鄭伊琪（浩南），於2021年透露與拍拖四年的男友準備結婚，惟今年1月突然自揭陀B，亦已經結了婚，榮升人妻兼人母。

娛圈喜事丨口罩小姐鄭伊琪低調嫁人 浩南IG公布陀B：以後繼續多多指教

宣布B仔出世

今日（30日）她在社交網報喜，宣布囝囝出世，並甫出B仔相，留言表示：「𝓗𝓲老積仔🙂‍↔️~咁細個已經有爸B淡淡定既風範7磅13安士，52cm高 巨肚除了脂肪就是你嗎？🤎#0529 #雙子男」

她又指傷口復原不錯：「小b和我都很好 醫生說他昨天飲25ml 今天已飲40ml 吃好睡好乖寶寶🥹我傷口也復原得不錯 沒有痛～謝謝醫生和姑娘的照顧。一切順順利利的開始。」一班網民也紛紛留言送祝福！

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