47人初選案｜劉偉聰李予信脫罪　官指無法確定劉親身簽署「墨落無悔」李亦不知內容

▲ (資料圖片)

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件歷時118天審訊，劉偉聰及李予信今（30日）於西九龍裁判法院（暫代高院）被裁定罪脫。法官於判詞指，即使劉的名字出現在「墨落無悔」的聲明上，但不能確定是劉親身簽署，考慮當時政治氣氛，若劉要求刪去名字，無疑是「Political Suicide（政治自殺）」。法官又指，李則於公民黨簽署「墨落無悔」時，未有被通知參與初選，故李無法得知當中的內容。

法官於判詞指，即使劉偉聰的名字出現在「墨落無悔」的聲明上，但不能確定是劉親身簽署，或是授權他人簽署，而事實上，劉的Facebook專頁上亦未有發布「墨落無悔」聲明，而且「五大訴求」或否決財政預算案亦非劉的競選活動的主張。

判詞又指，接納劉的名字出現在「墨落無悔」的聲明後，劉進入了「Catch-22（進退兩難）」的情況，而且考慮了當時的政治氣氛，若劉要求刪去名字，又或是在社交媒體上澄清，這無疑是「政治自殺」。

判詞續指，法官同意劉並未使用Facebook 以及WhatsApp ，但劉沒有使用WhatsApp 不等於劉對九龍西初選群組訊息不知情，因為劉的黃姓助手為該群組的成員。然而黃並非必須將所有群組訊息匯報給劉，又指黃於群組內的訊息未有直接觸及「五大訴求」或否決財政預算案。

此外，由於劉出席九龍西初選首次協調會議前，尚未決定是否參加初選，故法官接納劉當時未有留意會議內容。法官又接納劉未有在《蘋果日報》或Facebook上，閱讀戴耀廷或其他初選參與者的相關文章。法官考慮所有因素後，認為未有證據證明劉有意圖顛覆國家，遂裁定劉罪脫。

至於李予信方面，判詞指，法官接納李在在2020年3月25日公民黨記者會前，其不知道會議內容是鼓勵市民登記為選民，亦接納李於同年5月底，未有意參與初選，以及參與任個協調會議。

判詞又指，法官接納李於同年6月透過公民黨申請出選，但並不成功，直至李被警方拘捕後，在於6月13日被通知參與初選，故此公民黨在6月11日簽署「墨落無悔」聲明時，李未知當中的內容，亦無法左右公民簽署，遂裁定李罪脫。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟