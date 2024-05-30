機場的士︱2024機場交通攻略　打風暴雨派籌坐車不排隊

▲ 的士派籌系統於機場推出，惡劣天氣期間使用。

【機場／的士／派籌／85折／8折的士／機場快綫／交通】機場因應近年惡劣天氣頻生，宣布推出新措施應對。

包括於天氣惡劣期間，即八號風球或以上、黑雨等情況，在機場客運大樓增設「臨時休息區」、旅客搭的士可利用手機掃二維碼取籌。

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的士取籌免打蛇餅

機管局機場運行執行總監姚兆聰稱，按國際民航組織規定，機場須在任何天氣下，保持開放，因為讓飛機著陸才是最安全做法。

而機場快綫已做安全評估，確認機鐵於9號風球或以上信號，將不會行駛。機場巴士則在8號風球掛出後，陸續停駛。

為方便滯留旅客，機管局今年推出的士取籌系統，已於3月8日做過測試。當風暴襲港、的士需求增加時，若旅客想選坐的士，可以先用手機掃二維碼取籌。

旅客可下載「GULU」app，或於接機大堂的取票機排籌。到時機場設多塊大螢幕，顯示3類的士排籌情況。當風暴離去、改掛較低風球時，就可以按籌號坐的士離開機場。

惡劣天氣時，機場客運大樓亦增設臨時休息區，會向旅客派水、乾糧、設幾百張座椅，還有無線上網設施。

機場禁區捷運提早收車

機管局宣布7月起，機場捷運須提早收車，進行提升工程，為期一年，盼日後提升捷運載客量，應付三跑需求。

7月起，每個月約有兩個星期，需提早兩小時於晚上11時收車。受影響乘客需改乘巴士，往返客運大樓。

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