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東張西望｜江美儀成功游說「老鼠屋」住戶清雜物　獲義工隊主席大讚幫得手

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

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視后江美儀做義工幫忙清垃圾。

《東張西望》近日報導「何生新何太」的忘年戀成為全城熱話，節目也不忘「強項」，繼續報導「老鼠屋」、「垃圾屋」等衛生情況惡劣的單位。

在昨晚（5月29日）播出的一集，講到黃大仙東頭邨內一個公屋單位的住戶把單位變成老鼠屋兼傳出臭味，附近的街坊對這名住戶的行為感到無奈，只好為自己單位做好防禦措施。

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廖倬竩一出𨋢都「頂唔順」

《東張西望》主持廖倬竩指一步出升降機就聞到臭味，懷疑是老鼠死屍、食物腐爛的味道，她直言：「係真係好難聞，想嘔咁滯。」

同層街坊投訴指「成層樓都被熏死」，「老鼠屋」單位既沒有鐵閘又沒有關門，近一、兩年堆積大量垃圾又有不少老鼠，令一眾街坊叫苦連天。

《東張西望》主持廖倬竩：「係真係好難聞，想嘔咁滯。」（影片截圖）

女戶主拒絕讓「東張」幫忙

廖倬竩與女住戶交談，對方指自己在清理屋內雜物，並解釋指因沒有關門而導致老鼠可爬進單位內。

女住戶拒絕《東張西望》的協助，並請主持不要理會她在哪裡睡覺，更要求節目組離開：「得㗎啦，可唔可以離開啊？唔該你哋。」

《東張》團隊也一直在住戶屋外繼續等候，希望再有機會可作游說，可惜只看到4、5隻老鼠在屋外的手拉車上出沒。

管理處指食環署的防治蟲鼠組曾到場，可惜職員無法進入屋內，後來就指會再轉介予另一組來跟進，但尚未有行動。

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江美儀成功游說住戶

住戶願意讓人入屋內幫忙清理雜物是首要任務，《東張》請來義工隊幫忙游說，當中的成員還包括視后江美儀。

美儀自拍攝節目《一個好人》後加入義工行列，她一看到涉事住戶即上前表示：「我有啲嘢想送畀你啊。」對方拒絕，並說：「唔使啦，你擺喺屋入面，啲老鼠同你整爛晒，唔駛啦！」

江美儀和其他義工鍥而不捨 ，努力游說住戶清理雜物。最終，義工隊在食環署職員協助下，清理了多達40桶雜物、捉走42隻老鼠。

江美儀加入義工行列幫忙游說。（影片截圖）

義工隊主席大讚江美儀

義工隊主席點名大讚江美儀，他說：「值得一提，我哋今日派出咗『游說專家』江美儀，佢就幫我哋去同住戶傾咗好多計、開解咗住戶，令到我哋可以好順暢地做晒所有要做嘅嘢。」

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