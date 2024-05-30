小一派位｜小一統一派位結果於下周郵遞予家長 1.6萬人獲派首三志願

▲ 2024年度小一統一派位結果將於下星期三至四（6月5及6日）透過郵遞方式通知家長

教育局今日（5月30日）提醒家長，2024年度小一統一派位結果將於下星期三至四（6月5及6日）透過郵遞方式通知家長。教育局發言人表示，本年度共有19,204名兒童參加小一統一派位，獲派首三個志願學校的兒童共16,083人。自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的兒童數目合計，整體滿意率為92.2 %。



小一入學統一派位階段的學額分為兩個部分，甲部佔統一派位學額的10%，不受學校網限制，家長可選擇不超過三所在任何學校網的學校，餘下九成的統一派位學額屬乙部，家長須選擇申請兒童所屬學校網／選校名單內的學校。在參加統一派位的兒童當中，獲派甲部學額的佔2,149 人，獲派乙部學額的佔17，055 人。



教育局提醒，曾於本年1月28日或之前為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於6月5日及6日日，收到由香港郵政透過「本地郵政速遞」派遞的《小一註冊證》。如派遞時無人收件，香港郵政人員會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午開始到指定的郵政局領取上述郵件。倘若家長在6月7日仍未收到《小一註冊證》或由香港郵政發出的「領取郵件通知卡」，可於6月8日至9日到指定的領取中心取回《小一註冊證》（屆時請參閱教育局小一入學統籌辦法網頁所載詳情）。

如家長在「選擇學校表格」內已填寫手提電話號碼，並同意透過該手提電話號碼接收派位結果，他們亦會於六月五日透過電話短訊得知統一派位結果。此外，已使用「智方便」或「智方便+」啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於六月五日上午十時起透過電子平台查閱統一派位結果。教育局網頁（www.edb.gov.hk/tc/edu-system/primary-secondary/spa-systems/primary-1-admission/POA_ePlatform/index.html）載有短片及家長指南，介紹啓動及登入「小一入學電子平台」帳戶，以及經電子平台查閱派位結果的詳情。



學生註冊手續



家長須在6月11至13日（星期二至四）的學校辦公時間內，到獲派學校辦理註冊手續。發言人提醒家長，若因要事未能於上述日期辦理註冊手續，應事先與獲派學校負責註冊的人員聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

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特殊情況的安排



若有特殊情況，如子女因遷居至另一區，以致原來獲派的學校與住所距離太遠，而家長決定放棄獲派的學位，則不應辦理註冊手續。在此情況下，家長可親自攜同子女的《小一註冊證》及新居地址的證明文件正、副本（例如印有家長或監護人姓名的租約、差餉單、水費單或電費單），前往九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座平台教育局學位分配組辦理轉校手續。



若學童在辦妥入學註冊手續後，因特殊情況需要自行轉校，家長應先獲得另一所學校答允錄取，才前往原先獲派的學校取回《小一註冊證》，因為當原校把註冊證交回家長時，等同即時取消其子女獲派的學位。



如於公布派位結果期間或在註冊日期內，本港遇上惡劣天氣或其他特殊情況，家長須留意電台及電視台宣布有關統一派位或註冊的特別安排。



小一派位查詢



家長可使用教育局的二十四小時自動電話查詢服務（電話：2891 0088），聽取有關小一派位的一般資訊。家長如有個別查詢，可於辦公時間內，以及六月八日（星期六）及九日（星期日）上午九時至下午四時三十分，致電教育局學位分配組，電話為2832 7610（港島及離島）、2832 7620（九龍）、2832 7635（新界西）、2832 7659（新界東）及2832 7700／2832 7740（一般查詢）。

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