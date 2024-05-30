青年上樓︱排公屋30歲以下單身申請　大學生52%佔多數

▲ 排公屋30歲以下單身申請，大學生52%佔多數。

【公屋／大學生／青年／上樓／房署／租租／攻略】公屋資源珍貴，不過房署數據卻顯示，最新3.86萬宗「配額及計分制」下的30歲以下非長者單身申請者當中，竟然逾半人坐擁大學學歷，副學位等專上學歷亦佔24%。

由此推算，近2萬名30歲以下公屋單身申請者，坐擁大學學歷；副學位等專上學歷的相關申請者，亦有近1萬人。

公屋上樓唔容易

房屋局局長何永賢回應立法會議員書面質詢時稱，房屋署每兩年進行一次公屋申請者統計調查，收集申請者社會經濟特徵的最新統計資料。

根據2022年統計調查結果，「配額及計分制」下的30歲以下非長者一人申請者，約有3.86萬宗，較5年前（即2017年的6.6萬宗，已見減少2.79萬宗。

年輕單身申請學歷分布

小學或以下，0%

中學，23%

專上（高級文憑、副學士等），24%

大專或以上（學士學位、研究生修課等），52%

高學歷＝更易上樓？

何永賢強調，公屋資源有限，按房委會政策，編配公屋單位時，家庭申請、以及長者單身申請會較優先得到照顧，之後才輪到非長者一人申請者。

「非長者一人申請」有別於一般申請者，須參與「配額及計分制」，編配公屋的優先次序，並非按照輪候時間，而是取決於計分制下，所累積的總分數而定。

一般而言，在配額及計分制下，較年長人士會較快獲編配。何永賢稱，這樣就不會鼓勵年輕人盡早申請公屋，而可以促使年輕人把握年輕時光努力工作向上流。

過去5年，獲編配入住公屋的非長者一人申請者，平均年齡57歲；最年輕獲編配申請者，年齡介乎47歲至52歲之間。

房署會定期審查剔除

何永賢稱，房署會對「配額及計分制」下已經輪候5年，而在未來2年尚未到達詳細資格審查階段的申請者，進行定期查核，剔除不再符合入住公屋資格的申請者，令房委會能更掌握申請情況，從而更準確評估需求。

每年的定期查核中，平均有超過一半接受查核的目標申請者被取消申請。

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