47人初選案｜鄧炳強：被告出賣港人極其醜惡　主控官已就兩名脫罪被告提上訴

▲ (梁偉榮攝)

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件歷時118天審訊，劉偉聰及李予信今（30日）於西九龍裁判法院（暫代高院）被裁定罪脫。

國安處總警司李桂華表示，歡迎法庭裁決，雖然今日有兩名被告脫罪，但判詞中可見案情嚴重，被告有串謀犯罪的企圖，被告參與度雖然有不同，但是目無法紀、以身試法，法庭無合理懷疑地定罪，對被告是當頭棒喝。他表示，主控官已要求將兩名脫罪被告，並將保釋延期，就無罪的裁決進行上訴。

他表示，經過118日的審訊，公眾應清楚明白初選只是愰子，希望於立法會取得過半議席，並無差別否決財案，迫使特首解散立法會及特首辭職，令香港運作癱瘓。他表示，法官的判詞顯示，計劃必然嚴重干預、阻撓特區行政機關履行工作。如當時沒有當機立斷，就可能達到「攬炒10部曲」的結果，示威及制裁會繼續，社會會停頓。

李桂華表示，劉偉聰及李予信需繼續擔保，是根據刑事訴訟條例執行，等候律政司考慮上訴，符合法律程序。他表示，脫罪人士不可離港，不會獲發還旅遊証件，警方調查後會發還，呼籲他們不要繼續做危害國安的事情，而決定需要向裁判官負責。

「雖然有兩位人士暫時脫罪，但有45名人士成功被入罪，部分決定經過審訊、部分自己認罪、調查質素非常之高。」

對於8名需要續保的人士，李桂華指與律政署商量、如有足夠証據會考慮控告會否進一步行動。

保安局局長鄧炳強就指，被告的手段希望癱瘓政府，令香港政局不穩，造成憲政危機，令特區政府停擺、社會及經濟民生受很大衝擊，「為達到個人政治目的，不理香港人死活，出賣香港人，極其醜惡、醜陋及惡毒。」

至於律政司是否會尋求較長的刑期，鄧炳強指交由法庭判決。他表示，港人遊行示威是否顛覆國家政權，不可以個別去審視，而本港有公安條例規管示威，如合規進行並無問題。

他亦表示，兩日前的執法行動拘捕兩人，希望藉敏感日子煽動到對中央及特區政府的不信任，危害國家安全活動一直沒有停止，不能掉以輕心。

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