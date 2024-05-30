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47人初選案｜控方據戴耀廷文章等舉證　多名被告稱不會無差別否決預算案

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 4 小時前

最後更新： 3 小時前

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戴耀廷早前已認罪，31名已認罪等候本案審結後一併判刑。資料圖片

控方開案時指區諾軒、趙家賢及吳政亨為初選組織者，區及趙早前已認罪，並為控方作供。控方主要依賴從犯證人供詞、各區協調文件、戴耀廷的文章及被告的言論等舉證，多名被告稱不會無差別否決預算案。

據區諾軒供詞指，戴耀廷曾指若民主派取得立會過半議席，將會是「大殺傷力嘅憲制武器」。區形容，戴提出的攬炒論是戴的「終極狂想」，趙家賢亦指攬炒論令他感到心寒。

區供稱，港島協調機制初稿中提到「會積極用權否決預算案」一點是戴的共識，並非參與者的共識。至於戴在新界東協調機制協議文件中寫「會用權否決預算案」，區同意有被騎劫的感覺，因與會者意見有落差，惟區其後收回騎劫說法。

自辯被告中，鄭達鴻指他不認同綑綁否決預算案。彭卓棋指會考慮內容，不會無差別否決預算案。何啟明指不打算無差別否決預算案，劉偉聰則指不知道為何「墨落無悔」聲明有其名字，亦沒收過協調會議文件。施德來指於論壇稱否決政府所有議案是受壓力「爆肚」而說。

何桂藍稱，「墨落無悔」的共識不包括否決預算案。陳志全指不會未閱撥款便聲言否決預算案。鄒家成則以五大訴求作為唯一優先標準審視預算案，不是無差別否決。李予信指，不會隨黨否決預算案。余慧明則指會研究政策流弊，即使投反對票亦有理有據。

沒有自辯的被告，則由辯方指出案情。區同意林卓廷不會無差別否決預算案，林及黃碧雲沒簽「墨落無悔」或共同綱領。區同意楊雪盈不是以「Plan B」身分參選，違反港島區初選共識。區供稱，不知道吳政亨是初選組織者；趙家賢稱「三投三不投」與民動及區無關。柯耀林的選舉經理稱，柯沒有移除「墨落無悔」，因認為《國安法》生效前發生的事不會被追究。區稱，梁國雄所屬的社民連反對無差別否決預算案。

初選事件：

  • 2019年12月10日/戴耀廷發表「立會奪半 走向真普選重要一步」文章
  • 2020年1月/戴耀廷與區諾軒、民主派政黨飯聚，首次討論初選問題
  • 2020年3月/吳政亨發起「三投三不投」；公民黨記者會；初選首次記招
  • 2020年3月至7月/各區舉行協調會議（衞生服務界除外）
  • 2020年4月28日/戴耀廷發表「真攬炒十步 這是香港宿命」文章
  • 2020年5月28日/人大通過「港區國安法」草案
  • 2020年6月9日/初選眾籌記招
  • 2020年6月10日/發起「墨落無悔」聲明
  • 2020年6月13日至20日/初選提名期
  • 2020年6月30日/《國安法》生效
  • 2020年6月27日至7月6日/播出各區初選論壇 
  • 2020年7月3日/吳政亨於《蘋果日報》刊登「三投三不投」廣告
  • 2020年7月11日至12日/初選投票日
  • 2020年7月13日/中聯辦譴責初選非法
  • 2020年7月15日/區諾軒宣布退出初選；抗爭派記者會
  • 2020年7月16日/民主動力宣布退出；戴耀廷宣布「休息」
  • 2020年7月20日至29日/立法會選舉提名期
  • 2020年2021年1月及3月/47名被告被捕及首次提堂
  • 2023年2月6日/案件開審
  • 2024年5月30日/經過118天審訊後，法官裁定14人罪成，2人脫罪

資料來源：開案陳詞及庭上供詞

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