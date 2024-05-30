回應指控︱港府：「煽動意圖」相關罪行無礙合法提意見　包括基於事實批評政策

▲ 港府強調，「煽動意圖」相關的罪行，並不會妨礙合法提出意見。（資料圖片）

警方日前以在網上發布具煽動意圖訊息，違反《維護國家安全條例》拘捕前支聯會副主席鄒幸彤等7人，港府今日批評，美國「國會及行政當局中國委員會」和歐盟就執法行動的指控是無理及與事實不符，表示強烈不滿和譴責。

港府表示，就警方根據《條例》採取的執法行動，調查顯示被捕人士涉嫌透過社交平台專頁，持續發布具煽動意圖的帖文，挑起市民對中央政府、特區政府及司法機構的憎恨，及意圖煽動網民組織或參與有關非法活動。「煽動意圖」的相關罪行屬非常嚴重罪行，沒有司法管轄區，包括美國和來自歐盟的司法管轄區，會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。



港府續指，《條例》下的罪行，包括「煽動意圖」相關的罪行，並不妨礙合法提出意見，例如基於客觀事實、合理和正當批評政府政策。

外交部駐港公署：言論自由不是為非作歹「護身符」

外交部駐港公署發言人亦批評美國「國會及行政當局中國委員會」和歐盟發言人及個別西方政客說三道四。強調言論自由不是為非作歹的「護身符」，任何挑戰國家主權和社會穩定的言論都沒有「通行證」。

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