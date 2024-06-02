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財爺網誌︱陳茂波：大灣區和三藩市灣區在推動綠色轉型具龐大合作空間

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

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陳茂波出席出席「中美地方氣候行動高級別活動」並在活動上致辭。（陳茂波網誌圖片）

財政司司長陳茂波上周訪美，出席「中美灣區對話」和「中美地方氣候行動高級別活動」。陳茂波表示，與會者認為，粵港澳大灣區和三藩市灣區之間有著龐大的合作空間，而在應對氣候變化和推動綠色轉型的過程中，兩國在地方層面亦有很多可進一步合作的機遇。

陳茂波今日在其網誌分享會上的觀察。他說，要有效應對氣候變化、加快推動綠色轉型及可持續發展，關乎到整個社會及商業活動的調整和轉變，牽涉跨業界、跨地域、多層次的長期合作。以經濟綠色轉型為例，不管是航空、航運、交通運輸和建築，以至不同產業和企業的商業貿易和生產製造等，相關轉型都需要有資金、科技與人才的支撐，也需要其他人文和學術領域持分者的參與，才能更好推動對相關議題的充分認知和理解，同時也有資源和能力去踐行理念。

他續指，中美兩國的與會代表都認為，兩個灣區既有相似卻也有不一樣的地方，在人才、技術和資金方面各具優勢。無論是來自香港、經科技園甄選並獲支持到矽谷交流半年的創業者，又或是一直扎根矽谷的科技公司，都認為兩個灣區機遇處處，有很大興趣在對方的市場接觸新的潛在客戶及探索合作機會。

陳茂波說，務實的議題總是良好合作的好開始。乘著這次活動的契機，港府與三藩市灣區夥伴分別在三個範疇，即碳市場發展及可持續金融、推動兩地相互投資和綠色發展，以及促進青年交流及人才培訓等方面，簽訂了合作意向書或備忘錄，為展開更深入和密切的合作鋪路。

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