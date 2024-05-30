新質生產力︱孫東：將積極強化「科技人才入境計劃」　為合資格公司輸入科技人才

▲ 創新及工業局局長孫東。（曾耀輝攝）

立法會今日通過不具約束力的議員議案，促請政府把握國家加快發展新質生產力機遇，立足「八大中心」定位，大力引進高端人才，鼓勵科技創新等。

創科及工業局局長孫東表示，香港需要因地制宜發展新質生產力，即將先進生產力與地區特點和優勢相結合。並繼續加強原創性科技創新的研發，並將創新科技成果應用到具體產業發展中，推動「新型工業化」，有效支持形成具有香港優勢的新實體經濟。

吸引人才方面，孫東透露，除了高才通以外，政府將積極強化「科技人才入境計劃」，更有效地、更針對性地為合資格公司輸入海外和內地科技人才來港從事研發工作。

運輸局：支持發展低空經濟

運輸及物流局副局長廖振新表示，政府支持發展低空經濟，同時對各種先進空中運輸系統技術的迅速發展及廣泛應用持開放態度，亦歡迎業界提供實際可行的建議，並在符合各樣技術和安全考量的情況下，在現有低空空域內進行試飛活動。

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