末代廚娘丨鄧麗欣首次演清裝劇　劇集雪藏5年解凍無奈口碑一般　

▲ 鄧麗欣參演《末代廚娘》雪藏5年終於解凍播出。

近年鄧麗欣（Stephy）事業愈戰愈勇，主演《飯戲攻心》總收近7740萬元成香港電影有史以來最賣座電影第4位，今年上映《飯戲攻心2》亦大收3700多萬元。

此外，現年40歲的鄧麗欣被指愈來愈有女人味，她在上月出席香港電影金像獎更被讚豔壓全場，連大馬女神林明禎被她比下去。

在上月底，Stephy外遊於IG派福利，大方上載多張穿泳照，更激罕露臀屬「優質股」被大讚，堪稱「中女天花板」。

鄧麗欣外遊大解放騷「優質股」 女神Stephy大方派福利：又大又圓【多圖】

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《末代廚娘》「雪藏」5年

而Stephy於2019年拍攝的內地劇《末代廚娘》被「雪藏」5年，近日終於重見天日，剛在本周一（5月27日）於內地平台播放，此劇也是Stephy首部清裝劇。

《末代廚娘》的故事發生於清末民初，主角容兒（海陸飾）陰差陽錯成為宮女後，與侍衞李琪結下淵源，又因自己聰慧活潑而受溥儀青睞。

容兒出於對廚藝的悟性，頗受壽喜姑姑（鄧麗欣飾）賞識，獲壽喜收為徒教授廚藝。壽喜姑姑後來被太監誣陷盜竊宮內珍寶，慘遭置於死地。容兒為此與李琪查找盜寶真兇，後來更離開皇宮開飯館成為「末代廚娘」。

《末代廚娘》除Stephy外，還有視后胡杏兒參演，同時還有張鐵林、王剛演出，另外張國立雖然沒演出，卻是製作人之一，即《鐵齒銅牙紀曉嵐》三巨頭再合作。

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Stephy被消失

劇集未播出前，被視為有可能成為新一丸套《延禧攻略》，可是劇集播出後口碑卻未如理想，拍劇情分散凌亂，節奏拖沓，而且情節前後跳躍令人看得一頭霧水，被指為2024年的爛劇之一。不過，劇集尚未播完，或許在往後劇情能扭轉口碑。

此外，Stephy在昨日（5月29日）在其微博發文稱：

本人鄧麗欣，出生成長在中國香港，一心擁護並堅持香港特別行政區是中華人民共和國不可分割的一部分。無論是過去現在或未來，我立志參與促進中國香港和大陸之間的文化交流事業。在網路上，『有心之人』過度解讀我的訪談並刻意扭曲我在社群媒體上的發言，我感到非常難過，我一直相信人與人之間是友好的，善良的，不願看到有人利用這些言論去傷害他人，並透過質疑我對中國香港的認同以及子虛烏有捏造我的政治立場，而去製造熱度。網路上透過過度解讀，拼貼新聞等方式產生的不實報道，更是無稽之談。希望廣大網友不要聽信謠言，我將會保留一切法律追責權利，以正視聽。特此聲明！謝謝！

可是，《末代廚娘》在官方微博，在開播前本來多則帖文都有鄧麗欣主演的名字及劇照，可是現Stephy的名字及劇照後來在「官微」被刪走，就算發表聲明後也沒有「復活」。

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