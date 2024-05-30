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仁濟女童心臟驟停｜韓錦倫：事件或由罕見心臟病引發　亦需調查撞傷有否致腦水腫

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 4 小時前

最後更新： 4 小時前

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(資料圖片)

一名4歲女童上周六（25日）在家跌倒，後腦有傷及發燒，被送往仁濟醫院急症室縫合三針，完成治療後，醫護發現心臟驟停，隨即施行搶救，經臨床診斷為缺血性腦病變，現時情況危殆。

兒科專科醫生、中文大學醫學院兒科學系專業應用教授(禮任)韓錦倫表示，情況極之罕有，過往香港完全沒有相關案例，而外國亦鮮有個案。

韓錦倫表示，兒童是否有罕見性心臟病是考慮因素，其他機會的情況很微。病人可能因為害怕、痛等環境因素誘發病情，而兒童擺放的位置及氣管受阻塞均有可能誘發心律不正常而發病。至於事前醫護已用X光檢查女童胸腔、腦部是否足夠。韓錦倫指，相信醫護沒有檢查到心臟，是否有先天性問題。

他亦表示，女童曾被撞傷，另一考慮因素是患者後腦受傷害後，需要考慮是否有腦水腫的情況，而腦水腫數小時後會變差，亦可能與事件發生有關。

今次病人需18分鐘搶救成功。韓錦倫表示，病人不夠血液供給腦部，於8-10分鐘後開始有腦部病變，令腦部受傷害。如果以心外壓、人工呼吸等，保持血液供給，則為例外情況。他表示，一般10多分鐘搶救成功，仍算理想，不過仍需跟進後遺症。但如30分鐘仍未搶救成功，癒後就會不理想，「全世界也沒有紀錄有奇蹟出現。」

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