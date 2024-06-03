  • 24°C
香港時間 : 2024603日 (一) 21:33
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王雙駿領軍《三俠四義》音樂會 演繹金庸、顧嘉煇、黃霑經典作品

特約

發布時間： 22 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

著名音樂監製王雙駿在《三俠四義》音樂會中，聯同一眾頂尖音樂人及歌手重新演繹金庸、顧嘉煇及黃霑經典作品。

音樂界黃金拍檔顧嘉煇和黃霑合作無間，他們更為好友金庸筆下的影視作品譜寫出多首經典主題曲：《笑傲江湖》的《滄海一聲笑》、《天龍八部》的《倆忘煙水裡》、《鹿鼎記》的《始終會行運》……首首歌都膾炙人口，琅琅上口。3位巨擘扣人心弦的不朽樂章，將由著名音樂監製王雙駿聯同一眾頂尖音樂人及歌手重新於《三俠四義》音樂會演繹，把1970至1990年代的傳奇作品糅合現代流行音樂，譜寫出新的時代樂章。

音樂觸覺的起源

王雙駿曾為多位歌手的音樂專輯和演唱會擔任監製或音樂總監，例如麥浚龍、陳奕迅、謝霆鋒、吳林峰、柳應廷等，亦曾獲頒多項獎項，包括《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「至尊唱片大獎」及「編曲人大獎」、Chill Club的「年度監製獎」、以及第30屆金曲獎的「最佳專輯製作人」等，足見他對時下流行音樂的觸覺敏銳。

音樂總監王雙駿認為，金庸、顧嘉煇及黃霑的作品對其影響深遠。

細數他和音樂之間的淵源，其中之一必定是來自金庸的武俠小說、電視劇及電影。他分享：「作為一個香港人，我也拜讀過不少金庸的作品，『食個啲奶水大』。是次音樂會向金庸、顧嘉煇及黃霑三位巨匠致敬，他們的作品對我這一代的音樂人影響尤深，第一時間我便想起《射雕英雄傳》的《世間始終你好》，當年的黑膠封底是黃日華「引弓」的經典動作。」

王雙駿續說：「試想像在1950年代，金庸的故事既天馬行空，亦有真實歷史背景，同時又着墨宗教元素，創意無限，為華文界帶來新氣象；煇哥是我的師公，即使獲獎無數仍為人謙遜，還會『請教』我這些後輩怎樣用電腦做音樂；霑叔雖未曾直接合作，但我早已視他為偶像，只因他是第一個將廣東歌詞普及化的人，在似是古文的文字中加入直白的口語化歌詞。」

經典承傳下一代

經典樂章餘音繚繞，傳承到當代又該如何演繹，以貼近時代脈搏？王雙駿便想到邀來4位香港年輕歌手，包括岑寧兒、吳林峰、鄧小巧及李駿傑Jeremy，以當代聲音重塑經典作品。

岑寧兒

吳林峰

他認為：「我和Jeremy、吳林峰合作得比較多，希望藉由這一代的聲音去演繹作品；兩位女歌手的聲音、唱腔、方法像天籟之聲，期待她們演繹煇哥作品所激盪出的化學作用，尤其煇哥歌曲中的女聲都比較響亮而激昂。」另外，他亦表示：「今次的演出場地在香港文化中心音樂廳，但陣容及音樂取向都不是非常acoustic，所以處理聲音問題是一大挑戰，但亦是今次音樂會的趣味所在！」

李駿傑Jeremy

鄧小巧

為呼應「承傳」主題，是次《三俠四義》音樂會亦促成不少樂壇前後輩加盟合作，比如全方位音樂創作人恭碩良、著名結他樂手Jason Kui、結他手 SONi Cheng、年青爵士鋼琴家朱肇階、鍵琴手Abby Wong、唱作組合「雷同二友」謝芊蕾、謝芊彤及獨立樂隊The Hertz主音Herman等等，令人引頸以待。

《三俠四義》音樂會
ART!ON POP Concert 
日期：2024年7月21-22日（星期日至一）
時間：晚上8時至10時，不設中場休息
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$1,080, $880, $680 
購票詳情：門票由6月12日起在城市售票網發售（有關開售首天安排及各種購票詳情，請參閲以下網址）
節目詳情：https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1659.html 

（特約）

最高瀏覽

集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
集體中毒｜加拿大航班爆「高度傳染性病毒」　30人集體病發出事前均去過一地
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
食用安全︱這種杯別用來裝熱咖啡　專家警告：恐釋出毒素吃下肚
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
天使綜合症│何雁詩公布兒子病況後首發文　指囝囝笑聲為生活帶來力量
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
【中小學試題】初中中文搶分練習題答案　白話文分段練習學習段落大意
急症室最長等候時間（06月03日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月03日 時間16:05）