王雙駿領軍《三俠四義》音樂會 演繹金庸、顧嘉煇、黃霑經典作品

▲ 著名音樂監製王雙駿在《三俠四義》音樂會中，聯同一眾頂尖音樂人及歌手重新演繹金庸、顧嘉煇及黃霑經典作品。

音樂界黃金拍檔顧嘉煇和黃霑合作無間，他們更為好友金庸筆下的影視作品譜寫出多首經典主題曲：《笑傲江湖》的《滄海一聲笑》、《天龍八部》的《倆忘煙水裡》、《鹿鼎記》的《始終會行運》……首首歌都膾炙人口，琅琅上口。3位巨擘扣人心弦的不朽樂章，將由著名音樂監製王雙駿聯同一眾頂尖音樂人及歌手重新於《三俠四義》音樂會演繹，把1970至1990年代的傳奇作品糅合現代流行音樂，譜寫出新的時代樂章。



音樂觸覺的起源



王雙駿曾為多位歌手的音樂專輯和演唱會擔任監製或音樂總監，例如麥浚龍、陳奕迅、謝霆鋒、吳林峰、柳應廷等，亦曾獲頒多項獎項，包括《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的「至尊唱片大獎」及「編曲人大獎」、Chill Club的「年度監製獎」、以及第30屆金曲獎的「最佳專輯製作人」等，足見他對時下流行音樂的觸覺敏銳。

▲ 音樂總監王雙駿認為，金庸、顧嘉煇及黃霑的作品對其影響深遠。

細數他和音樂之間的淵源，其中之一必定是來自金庸的武俠小說、電視劇及電影。他分享：「作為一個香港人，我也拜讀過不少金庸的作品，『食個啲奶水大』。是次音樂會向金庸、顧嘉煇及黃霑三位巨匠致敬，他們的作品對我這一代的音樂人影響尤深，第一時間我便想起《射雕英雄傳》的《世間始終你好》，當年的黑膠封底是黃日華「引弓」的經典動作。」

王雙駿續說：「試想像在1950年代，金庸的故事既天馬行空，亦有真實歷史背景，同時又着墨宗教元素，創意無限，為華文界帶來新氣象；煇哥是我的師公，即使獲獎無數仍為人謙遜，還會『請教』我這些後輩怎樣用電腦做音樂；霑叔雖未曾直接合作，但我早已視他為偶像，只因他是第一個將廣東歌詞普及化的人，在似是古文的文字中加入直白的口語化歌詞。」



經典承傳下一代



經典樂章餘音繚繞，傳承到當代又該如何演繹，以貼近時代脈搏？王雙駿便想到邀來4位香港年輕歌手，包括岑寧兒、吳林峰、鄧小巧及李駿傑Jeremy，以當代聲音重塑經典作品。

▲ 岑寧兒

▲ 吳林峰

他認為：「我和Jeremy、吳林峰合作得比較多，希望藉由這一代的聲音去演繹作品；兩位女歌手的聲音、唱腔、方法像天籟之聲，期待她們演繹煇哥作品所激盪出的化學作用，尤其煇哥歌曲中的女聲都比較響亮而激昂。」另外，他亦表示：「今次的演出場地在香港文化中心音樂廳，但陣容及音樂取向都不是非常acoustic，所以處理聲音問題是一大挑戰，但亦是今次音樂會的趣味所在！」

▲ 李駿傑Jeremy

▲ 鄧小巧

為呼應「承傳」主題，是次《三俠四義》音樂會亦促成不少樂壇前後輩加盟合作，比如全方位音樂創作人恭碩良、著名結他樂手Jason Kui、結他手 SONi Cheng、年青爵士鋼琴家朱肇階、鍵琴手Abby Wong、唱作組合「雷同二友」謝芊蕾、謝芊彤及獨立樂隊The Hertz主音Herman等等，令人引頸以待。

《三俠四義》音樂會

ART!ON POP Concert

日期：2024年7月21-22日（星期日至一）

時間：晚上8時至10時，不設中場休息

地點：香港文化中心音樂廳

票價：$1,080, $880, $680

購票詳情：門票由6月12日起在城市售票網發售（有關開售首天安排及各種購票詳情，請參閲以下網址）

節目詳情：https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1659.html

（特約）